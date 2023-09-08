ЦИК России предупредил о фейковых сайтах избиркомов
В ЦИК России заявили о появлении фейковых сайтов избирательных комиссий. Об этом сообщил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.
«Образован фейковый сайт Херсонской избирательной комиссии. И мне представляется, что эта работа будет носить системный характер. <...> Но я уверен, что мы справимся и на такие примитивные уловки реагировать не будем», – сказал зампред.
Булаев добавил, что ЦИК предупредил избиркомы о появлении фейковых чатов, где сотрудников избиркомов пытаются спровоцировать на какие-либо действия. Ранее об этом предупреждала глава ЦИК России Элла Памфилова.
Единый день голосования назначен в России на 10 сентября. Выборы с 8 по 10 сентября впервые проходят в новых регионах – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Ранее Памфилова говорила, что ЦИК может отложить выборы в некоторых районах новых регионов в последний момент в случае ухудшения ситуации и возникновение угрозы безопасности избирателей.
Памфилова рассказывала, что в 85 регионах проходит 4270 избирательных кампаний разного уровня. Будут замещаться более 33 000 мандатов, на выборы выдвинулись свыше 85 000 кандидатов из 23 партий. Были зарегистрированы представители 20 партий, всего 81 000 кандидатов, больше всего кандидатов у «Единой России», затем у КПРФ и ЛДПР.