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ЦИК России предупредил о фейковых сайтах избиркомов

Ведомости

В ЦИК России заявили о появлении фейковых сайтов избирательных комиссий. Об этом сообщил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.

«Образован фейковый сайт Херсонской избирательной комиссии. И мне представляется, что эта работа будет носить системный характер. <...> Но я уверен, что мы справимся и на такие примитивные уловки реагировать не будем», – сказал зампред.

Булаев добавил, что ЦИК предупредил избиркомы о появлении фейковых чатов, где сотрудников избиркомов пытаются спровоцировать на какие-либо действия. Ранее об этом предупреждала глава ЦИК России Элла Памфилова.

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Единый день голосования назначен в России на 10 сентября. Выборы с 8 по 10 сентября впервые проходят в новых регионах – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Ранее Памфилова говорила, что ЦИК может отложить выборы в некоторых районах новых регионов в последний момент в случае ухудшения ситуации и возникновение угрозы безопасности избирателей.

Памфилова рассказывала, что в 85 регионах проходит 4270 избирательных кампаний разного уровня. Будут замещаться более 33 000 мандатов, на выборы выдвинулись свыше 85 000 кандидатов из 23 партий. Были зарегистрированы представители 20 партий, всего 81 000 кандидатов, больше всего кандидатов у «Единой России», затем у КПРФ и ЛДПР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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