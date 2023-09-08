Общественный штаб объяснил кибератакой задержку sms на голосовании в Москве
Проблемы с получением sms для верификации при онлайн-голосовании в Москве могут быть связаны с DDoS-атаками. Об этом сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев.
Он отметил, что штаб связался с разработчиками, чтобы удостовериться, что система работает штатно. «В результате проверки оказалось, что задержки с получением sms участниками онлайн-голосования могут быть связаны с попыткой атаки на систему, при помощи которой осуществляется их доставка», – сказал Ковалев.
По его словам, другой причиной задержки sms могла стать «популярность онлайн-голосования». Руководитель штаба подчеркнул, что проблема с доставкой sms никак не влияет на ход голосования. Он добавил, что избиратели получат код с небольшой задержкой и тогда смогут проголосовать.
Ранее сегодня жители Москвы массово стали жаловаться в соцсетях на проблему при онлайн-голосовании, в частности, им не приходили sms для верификации. В том, что код не приходит, убедились корреспонденты «Ведомостей».
8 сентября в 8:00 в Москве начались выборы мэра и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО. В выборах главы города участвуют действующий мэр Сергей Собянин (от «Единой России»), вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (от ЛДПР) и Владислав Даванков (от «Новых людей»), депутат Госдумы, руководитель московского отделения «Справедливой России – За правду» Дмитрий Гусев и депутат Мосгордумы, внук лидера КПРФ Леонид Зюганов.
Принять участие в голосовании могут граждане с постоянной регистрацией в Москве. Отдать свой голос можно как онлайн, так и непосредственно на избирательных участках. Выборы продлятся с 8 по 10 сентября. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00.
Ранее на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами призвали граждан по возможности не голосовать в первые часы выборов, поскольку в это время система особенно загружена.