Общественный штаб объяснил кибератакой задержку sms на голосовании в Москве

Он отметил, что штаб связался с разработчиками, чтобы удостовериться, что система работает штатно. «В результате проверки оказалось, что задержки с получением sms участниками онлайн-голосования могут быть связаны с попыткой атаки на систему, при помощи которой осуществляется их доставка», – сказал Ковалев.