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В Москве объявили о полной готовности системы электронного голосования к выборам

На заседании общественного штаба обсудили ДЭГ
Анастасия Швецова
РИА Новости

5 сентября прошло заключительное заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами, посвященное организации голосования в 2023 г. Об этом сообщает пресс-служба штаба. Заседание состоялось в деловом квартале «Красная роза», где в дни выборов – с 8 по 10 сентября – разместится Общественный штаб. В частности, были затронуты темы онлайн-голосования, терминалов, наблюдения за ходом выборов и расшифровки результатов. 

Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко напомнил, что онлайн можно будет отдать свой голос с 8:00 8 сентября до 19:59 10 сентября. Он призвал граждан по возможности не голосовать в первые часы выборов, поскольку в это время система особенно загружена.

Также у избирателей будет возможность сделать выбор с помощью терминалов электронного голосования, которые будут установлены на всех избирательных участках Москвы. По словам Костырко, эти терминалы прошли стресс-тесты и готовы к любым нештатным ситуациям, включая резкие перепады электричества.  

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Руководитель штаба Вадим Ковалев добавил, что следить за терминалами будут наблюдатели организации. Он уточнил, что обслуживание аппарата не будет считаться нарушением хода голосования. 

Голосование в Москве будет контролировать Общественный штаб, в состав которого входят 11 680 наблюдателей. Кроме того, любой желающий сможет самостоятельно следить за ходом онлайн-голосования и голосования через терминалы на специальной странице в интернете – обзервере.

«А еще доступ к наблюдению будет организован с помощью ноды наблюдения, расположенной в Общественном штабе», – уточнил Ковалев. Он отметил, что в конце каждого дня голосования специальные принтеры на участках будут печатать «бумажный след». Речь идет о зашифрованных транзакциях с данными о количестве проголосовавших.

Другим вопросом на заседании стала процедура разделения ключа расшифрования дистанционного электронного голосования. Его поделят на несколько частей и передадут «хранителям» 7 сентября в Московской городской избирательной комиссии. Расшифровка результатов начнется после завершения голосования и сборки ключа. Костырко пояснил, что сроки расшифровки будут зависеть от числа проголосовавших. Процедура начнется в 20:15 10 сентября и завершится не раньше 21:00 того же дня.

Итоги онлайн-голосования станут известны первыми. Для подсчета голосов на участках понадобится больше времени, отметили в штабе. После подсчета итоговые протоколы отправят в территориальные избирательные комиссии (ТИК), «бумажные» голоса сложат с результатами электронного голосования. Уточняется, что об официальных итогах выборов можно будет говорить только после того, как все протоколы приедут в ТИКи и будут обработаны.

Политолог Сергей Поляков ожидает достаточно высокую явку на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в Москве. «На последних выборах муниципальных депутатов в Москве больше половины всех проголосовавших были участниками ДЭГ. С тех пор прошел год, технология активно продвигается московскими властями», – сказал он. В выборах муниципальных депутатов в Москве в 2022 г. приняли участие свыше 2,4 млн москвичей, при этом онлайн проголосовали более 1,7 млн человек.

На выборах в Госдуму в 2021 г. явка на ДЭГ в Москве превысила 96% (от числа зарегистрировавшихся на ДЭГ). Всего в 2021 г. на ДЭГ было одобрено более 2 млн заявок. Голоса за кандидатов в депутаты по федеральному избирательному округу отдали более 1,9 млн человек. По одномандатному округу при такой же явке проголосовали также более 1,9 млн москвичей.

Но, по словам Полякова, сравнивать этот показатель с ожидаемой явкой на ДЭГ на выборах мэра Москвы в этом году некорректно. Эксперт напомнил, что в 2023 г. для того, чтобы проголосовать онлайн, избирателям не нужно подавать заявку заранее, достаточно иметь аккаунт на «Госуслугах». В прошлые годы для того, чтобы проголосовать онлайн, москвичам было необходимо заранее подать заявление через «Госуслуги».

«Раньше требовалась регистрация. Если человек зарегистрировался, приложил какие-то усилия, чтоб зарегистрироваться, то уже высока вероятность, что он проголосует. Показатель 2021 г. и то, что будет в этом году, сравнивать некорректно. В этом году уже не надо регистрироваться, поэтому такой цифры не будет», – пояснил он.

Руководитель Общественного штаба Вадим Ковалев заявил, что ДЭГ набирает обороты с каждым годом и становится все более популярным. «По ощущениям и по социологии, которую мы видим, явка на ДЭГ [в этом году] будет выше, чем была на муниципальных выборах, с которыми из последнего мы можем сравнивать», – отметил он. 

По оценке заместителя руководителя штаба Ильи Массуха, в электронном голосовании в этом году примут участие не менее 2 млн москвичей.

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В этом году выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Помимо электронного голосования жители Москвы также смогут проголосовать традиционным способом – с помощью бумажного бюллетеня. Для граждан, которые не смогут прийти на участок по состоянию здоровья, будет организовано голосование на дому.

Участвовать в выборах будут действующий мэр Москвы Сергей Собянин (от «Единой России»), вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (от ЛДПР) и Владислав Даванков (от «Новых людей»), депутат Госдумы, руководитель московского отделения «Справедливой России – Патриоты – За правду» Дмитрий Гусев и депутат Мосгордумы, внук лидера КПРФ Леонид Зюганов. 

Собянин занял должность в октябре 2010 г. по указу президента. С тех пор он дважды переизбирался как самовыдвиженец, а в этом году впервые пошел на выборы мэра от «Единой России». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин высоко оценивает результаты работы действующего мэра Москвы.

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