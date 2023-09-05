В Москве объявили о полной готовности системы электронного голосования к выборам

В Москве объявили о полной готовности системы электронного голосования к выборамНа заседании общественного штаба обсудили ДЭГ
5 сентября прошло заключительное заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами, посвященное организации голосования в 2023 г. Об этом сообщает пресс-служба штаба. Заседание состоялось в деловом квартале «Красная роза», где в дни выборов – с 8 по 10 сентября – разместится Общественный штаб. В частности, были затронуты темы онлайн-голосования, терминалов, наблюдения за ходом выборов и расшифровки результатов.
Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко напомнил, что онлайн можно будет отдать свой голос с 8:00 8 сентября до 19:59 10 сентября. Он призвал граждан по возможности не голосовать в первые часы выборов, поскольку в это время система особенно загружена.
Также у избирателей будет возможность сделать выбор с помощью терминалов электронного голосования, которые будут установлены на всех избирательных участках Москвы. По словам Костырко, эти терминалы прошли стресс-тесты и готовы к любым нештатным ситуациям, включая резкие перепады электричества.
Руководитель штаба Вадим Ковалев добавил, что следить за терминалами будут наблюдатели организации. Он уточнил, что обслуживание аппарата не будет считаться нарушением хода голосования.
Голосование в Москве будет контролировать Общественный штаб, в состав которого входят 11 680 наблюдателей. Кроме того, любой желающий сможет самостоятельно следить за ходом онлайн-голосования и голосования через терминалы на специальной странице в интернете – обзервере.
«А еще доступ к наблюдению будет организован с помощью ноды наблюдения, расположенной в Общественном штабе», – уточнил Ковалев. Он отметил, что в конце каждого дня голосования специальные принтеры на участках будут печатать «бумажный след». Речь идет о зашифрованных транзакциях с данными о количестве проголосовавших.
Другим вопросом на заседании стала процедура разделения ключа расшифрования дистанционного электронного голосования. Его поделят на несколько частей и передадут «хранителям» 7 сентября в Московской городской избирательной комиссии. Расшифровка результатов начнется после завершения голосования и сборки ключа. Костырко пояснил, что сроки расшифровки будут зависеть от числа проголосовавших. Процедура начнется в 20:15 10 сентября и завершится не раньше 21:00 того же дня.
Итоги онлайн-голосования станут известны первыми. Для подсчета голосов на участках понадобится больше времени, отметили в штабе. После подсчета итоговые протоколы отправят в территориальные избирательные комиссии (ТИК), «бумажные» голоса сложат с результатами электронного голосования. Уточняется, что об официальных итогах выборов можно будет говорить только после того, как все протоколы приедут в ТИКи и будут обработаны.
Политолог Сергей Поляков ожидает достаточно высокую явку на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в Москве. «На последних выборах муниципальных депутатов в Москве больше половины всех проголосовавших были участниками ДЭГ. С тех пор прошел год, технология активно продвигается московскими властями», – сказал он. В выборах муниципальных депутатов в Москве в 2022 г. приняли участие свыше 2,4 млн москвичей, при этом онлайн проголосовали более 1,7 млн человек.
На выборах в Госдуму в 2021 г. явка на ДЭГ в Москве превысила 96% (от числа зарегистрировавшихся на ДЭГ). Всего в 2021 г. на ДЭГ было одобрено более 2 млн заявок. Голоса за кандидатов в депутаты по федеральному избирательному округу отдали более 1,9 млн человек. По одномандатному округу при такой же явке проголосовали также более 1,9 млн москвичей.
Но, по словам Полякова, сравнивать этот показатель с ожидаемой явкой на ДЭГ на выборах мэра Москвы в этом году некорректно. Эксперт напомнил, что в 2023 г. для того, чтобы проголосовать онлайн, избирателям не нужно подавать заявку заранее, достаточно иметь аккаунт на «Госуслугах». В прошлые годы для того, чтобы проголосовать онлайн, москвичам было необходимо заранее подать заявление через «Госуслуги».
«Раньше требовалась регистрация. Если человек зарегистрировался, приложил какие-то усилия, чтоб зарегистрироваться, то уже высока вероятность, что он проголосует. Показатель 2021 г. и то, что будет в этом году, сравнивать некорректно. В этом году уже не надо регистрироваться, поэтому такой цифры не будет», – пояснил он.
Руководитель Общественного штаба Вадим Ковалев заявил, что ДЭГ набирает обороты с каждым годом и становится все более популярным. «По ощущениям и по социологии, которую мы видим, явка на ДЭГ [в этом году] будет выше, чем была на муниципальных выборах, с которыми из последнего мы можем сравнивать», – отметил он.
По оценке заместителя руководителя штаба Ильи Массуха, в электронном голосовании в этом году примут участие не менее 2 млн москвичей.
В этом году выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Помимо электронного голосования жители Москвы также смогут проголосовать традиционным способом – с помощью бумажного бюллетеня. Для граждан, которые не смогут прийти на участок по состоянию здоровья, будет организовано голосование на дому.
Участвовать в выборах будут действующий мэр Москвы Сергей Собянин (от «Единой России»), вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (от ЛДПР) и Владислав Даванков (от «Новых людей»), депутат Госдумы, руководитель московского отделения «Справедливой России – Патриоты – За правду» Дмитрий Гусев и депутат Мосгордумы, внук лидера КПРФ Леонид Зюганов.
Собянин занял должность в октябре 2010 г. по указу президента. С тех пор он дважды переизбирался как самовыдвиженец, а в этом году впервые пошел на выборы мэра от «Единой России». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин высоко оценивает результаты работы действующего мэра Москвы.