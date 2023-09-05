В Москве объявили о полной готовности системы электронного голосования к выборам

На выборах в Госдуму в 2021 г. явка на ДЭГ в Москве превысила 96% (от числа зарегистрировавшихся на ДЭГ). Всего в 2021 г. на ДЭГ было одобрено более 2 млн заявок. Голоса за кандидатов в депутаты по федеральному избирательному округу отдали более 1,9 млн человек. По одномандатному округу при такой же явке проголосовали также более 1,9 млн москвичей.