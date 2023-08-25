В Москве завершено тестирование системы онлайн-голосования
В Москве закончилось тестирование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Тестирование проводилось с 08:00 до 14:00 25 августа. Всего в нем приняли участие почти 430 000 человек старше 18 лет с постоянной регистрацией в столице. Во время тестирования москвичи выбрали мероприятия ко Дню города.
В Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве сообщили ТАСС, что в ходе теста не было DDоS-атак, а также сбоев и перегрузок системы.
В этом году выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Участвовать в них будут действующий мэр Москвы Сергей Собянин (от «Единой России»), вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (от ЛДПР) и Владислав Даванков (от «Новых людей»), депутат Госдумы, руководитель московского отделения «Справедливой России – Патриоты – За правду» Дмитрий Гусев и депутат Мосгордумы, внук лидера КПРФ Леонид Зюганов.
Собянин занял должность в октябре 2010 г. по указу президента. С тех пор он дважды переизбирался как самовыдвиженец, а в этом году впервые пошел на выборы мэра от «Единой России». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин высоко оценивает результаты работы действующего мэра Москвы.