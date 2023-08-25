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В Москве завершено тестирование системы онлайн-голосования

Ведомости

В Москве закончилось тестирование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Тестирование проводилось с 08:00 до 14:00 25 августа. Всего в нем приняли участие почти 430 000 человек старше 18 лет с постоянной регистрацией в столице. Во время тестирования москвичи выбрали мероприятия ко Дню города. 

В Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве сообщили ТАСС, что в ходе теста не было DDоS-атак, а также сбоев и перегрузок системы.

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В этом году выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Участвовать в них будут действующий мэр Москвы Сергей Собянин (от «Единой России»), вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (от ЛДПР) и Владислав Даванков (от «Новых людей»), депутат Госдумы, руководитель московского отделения «Справедливой России – Патриоты – За правду» Дмитрий Гусев и депутат Мосгордумы, внук лидера КПРФ Леонид Зюганов.

Собянин занял должность в октябре 2010 г. по указу президента. С тех пор он дважды переизбирался как самовыдвиженец, а в этом году впервые пошел на выборы мэра от «Единой России». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин высоко оценивает результаты работы действующего мэра Москвы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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