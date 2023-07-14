Мосгоризбирком отказал в регистрации семи кандидатам на пост мэра Москвы

В этом году пройдут выборы на пост мэра Москвы, голосование продлится с 8 по 10 сентября. Действующий мэр столицы Сергей Собянин занял должность в октябре 2010 г. по указу президента. С тех пор он дважды переизбирался как самовыдвиженец, а в этом году впервые пошел на выборы мэра, выдвигаясь от «Единой России».