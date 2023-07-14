Мосгоризбирком отказал в регистрации семи кандидатам на пост мэра Москвы
Мосгоризбирком отказал в регистрации семи из 12 претендентов на пост мэра Москвы, поскольку они не предоставили вовремя необходимый пакет документов. Такое решение было принято на заседании комиссии 14 июля, сообщает «Интерфакс».
Из опубликованных решений комиссии о регистрации следует, что участвовать в выборах будут действующий мэр Москвы Сергей Собянин (от «Единой России»), вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (от ЛДПР) и Владислав Даванков (от «Новых людей»), депутат Госдумы, руководитель московского отделения «Справедливой России – Патриоты – За правду» Дмитрий Гусев и депутат Мосгордумы, внук лидера КПРФ Леонид Зюганов.
«Оставшиеся семь кандидатов <...> выдвинулись, но необходимый для их регистрации в качестве кандидатов на должность мэра Москвы в установленный законом срок до 18 часов 7 июля не представили», – сказал зампред комиссии Дмитрий Реут на заседании.
В частности, Мосгоризбирком не зарегистрировал шестерых самовыдвиженцев, включая Жанну Горбачеву, которая ранее сама сняла свою кандидатуру, а также выдвинутого от партии «Партии Возрождения России» российского космонавта Сергея Залетина.
В этом году пройдут выборы на пост мэра Москвы, голосование продлится с 8 по 10 сентября. Действующий мэр столицы Сергей Собянин занял должность в октябре 2010 г. по указу президента. С тех пор он дважды переизбирался как самовыдвиженец, а в этом году впервые пошел на выборы мэра, выдвигаясь от «Единой России».