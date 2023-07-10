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Собянин официально зарегистрирован кандидатом на пост мэра Москвы

Ведомости

Мосгоризбирком зарегистрировал кандидатом на пост мэра Москвы действующего главу города Сергея Собянина. Как подчеркнула председатель комиссии Ольга Кириллова, он стал первым зарегистрированным кандидатом, передает «РИА Новости».

Решение о регистрации Собянина кандидатом на пост мэра города было принято на сегодняшнем заседании Мосгоризбиркома. По словам зампреда комиссии Дмитрия Реута, все представленные им документы соответствуют всем требованиям избирательного законодательства, в частности, все 115 представленных подписей муниципальных депутатов являются достоверными.

В этом году пройдут выборы на пост мэра Москвы, голосование продлится с 8 по 10 сентября. В них примут участие действующий мэр Москвы Сергей Собянин (от «Единой России»), вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (от ЛДПР) и Владислав Даванков (от «Новых людей»), депутат Госдумы, руководитель московского отделения «Справедливой России – Патриоты – За правду» Дмитрий Гусев, депутат Мосгордумы, внук лидера КПРФ Леонид Зюганов и др.

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Собянин занял должность мэра Москвы в октябре 2010 г. по указу президента. С тех пор он дважды переизбирался, а в этом году впервые пошел на выборы мэра, выдвигаясь от «Единой России». На выборы 2013 г. и 2018 г. политик шел в качестве самовыдвиженца. На выборах в Госдуму в 2021 г. Собянин возглавлял список партии по Москве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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