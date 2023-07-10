Собянин официально зарегистрирован кандидатом на пост мэра Москвы

Собянин занял должность мэра Москвы в октябре 2010 г. по указу президента. С тех пор он дважды переизбирался, а в этом году впервые пошел на выборы мэра, выдвигаясь от «Единой России». На выборы 2013 г. и 2018 г. политик шел в качестве самовыдвиженца. На выборах в Госдуму в 2021 г. Собянин возглавлял список партии по Москве.