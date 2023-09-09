Памфилова сообщила о блокировке более 15 000 атак на ресурсы ДЭГ
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) с вечера 7 сентября по утро 9 сентября заблокировала более 15 000 атак на ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.
«С 23 часов 7 сентября по 8:00 утра 9 сентября, то есть сегодня, было заблокировано 15 528 атак на ресурсы ДЭГ. В основном это на сайт vybory.gov.ru – 14 197 атак», – сказала Памфилова на брифинге в информационном центре ЦИК (цитата по «РИА Новости»).
По словам главы избиркома, в большинстве случаев атаки идут из-за рубежа. Агентству в пресс-службе ЦИК также уточнили, что 579 атак было заблокировано на сайт stat.vybory.gov.ru, 752 – на edg.gov.ru.
8 сентября с утра и до полудня было отражено 5024 DDoS-атаки на ресурсы системы ДЭГ, из них 290 атак – на ресурс edg.gov.ru, сообщала ранее Памфилова.
В столице ранее были зафиксированы попытки атак на оператора доставки sms и терминалы электронного голосования на участках, рассказывала председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова. По ее словам, из-за атак сообщения приходили не сразу, а на участках образовалась кратковременная задержка получения электронных бюллетеней.
С 8 по 10 сентября в 85 регионах проходит 4270 избирательных кампаний разного уровня. Будут замещаться более 33 000 мандатов, на выборы выдвинулись свыше 85 000 кандидатов из 23 партий. Были зарегистрированы представители 20 партий, всего 81 000 кандидатов, больше всего кандидатов у «Единой России», затем у КПРФ и ЛДПР.