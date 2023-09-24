Нигер закрыл свое воздушное пространство для самолетов Франции
Новые власти Нигера приняли решение закрыть воздушное пространство страны для французской авиации, сообщает Le Figaro
По данным издание, объявление с таким запретом было разослано воздушным операторам. В нем говорится, что воздушное пространство Нигера «открыто для всех коммерческих национальных и международных рейсов, кроме самолетов Франции», а также воздушных судов, которые зафрахтованы французской стороной, включая Air France. В авиакомпании изданию рассказали, что ее самолеты и так не летают над Нигером.
Военное руководство африканской страны уже закрывало воздушное пространство, однако решило открыть его для коммерческих полетов в начале сентября. Также в Нигере сняли ограничения на автотранспортное сообщение. При этом в стране решили сохранить запрет на полеты военной авиации – для их осуществления потребуется специальное разрешение.
Отношения между новыми властями Нигера и Францией остаются напряженными. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обвинил страну в том, что она держит французского посла «в заложниках». Также Франция отказалась выводить своих военных из Нигера, как того требовали местные власти, в этой связи возле французского посольства неоднократно проходили манифестации местных жителей, которые выступали против французского присутствия на своей территории.
Военный переворот в Нигере произошел 27 июля. Президент Мохамед Базум был отстранен, а новым лидером стал лидер мятежа, глава президентской гвардии Абдурахман Тчиани. 10 августа он подписал указ о создании нового правительства, в состав которого вошел 21 министр.
31 августа МИД Нигера сообщил, что посол Франции в стране Сильвен Итте больше не обладает дипломатической неприкосновенностью. В документе говорилось, что он «больше не обладает дипломатическим иммунитетом, а дипломатические визы, выданные ему и членам его семьи, аннулированы». При этом дипломат отказался покидать африканскую страну, Париж посчитал, что Нигер не имеет права выдвигать такие требования.