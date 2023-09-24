Нигер закрыл свое воздушное пространство для самолетов Франции

По данным издание, объявление с таким запретом было разослано воздушным операторам. В нем говорится, что воздушное пространство Нигера «открыто для всех коммерческих национальных и международных рейсов, кроме самолетов Франции», а также воздушных судов, которые зафрахтованы французской стороной, включая Air France. В авиакомпании изданию рассказали, что ее самолеты и так не летают над Нигером.