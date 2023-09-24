Макрон пообещал вывести французские войска из Нигера до конца года

В настоящее время на территории Нигера находятся порядка 1500 французских военных. Новые власти африканской страны после переворота потребовали у Франции вывести войска и отозвать посла, однако Париж до сих пор отказывался это делать, считая, что путчисты «не имеют права» выдвигать подобные требования.