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Макрон пообещал вывести французские войска из Нигера до конца года

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об окончании военного сотрудничества с Нигером и начале вывода французских войск из африканской страны, процесс должен завершиться до конца года, передает Al Jazeera.

Также он заявил о возвращении на родину французского посла и сотрудников посольства Франции, которые находятся в Нигере.

«Франция решила отозвать посла. В течение следующих нескольких часов наш посол и несколько дипломатов вернутся во Францию», – объявил Макрон в ходе телеобращения.

В настоящее время на территории Нигера находятся порядка 1500 французских военных. Новые власти африканской страны после переворота потребовали у Франции вывести войска и отозвать посла, однако Париж до сих пор отказывался это делать, считая, что путчисты «не имеют права» выдвигать подобные требования.

Ранее 24 сентября власти Нигера запретили французской авиации совершать полеты над территорией страны.

Ранее по теме: Нигер закрыл свое воздушное пространство для самолетов Франции

Военный переворот в Нигере произошел 27 июля. Президент Мохамед Базум был отстранен, а новым лидером стал лидер мятежа, глава президентской гвардии Абдурахман Тчиани. 31 августа МИД Нигера сообщил, что посол Франции в стране Сильвен Итте больше не обладает дипломатической неприкосновенностью, потребовав от него покинуть страну.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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