В КНДР назвали «невежеством» слова президента Южной Кореи об отношениях с РФ

21 сентября президент Южной Кореи, выступая на сегменте высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН, заявил, что, если Россия поможет Северной Корее расширить свои программы вооружений в обмен на помощь в проведении спецоперации, это будет «прямой провокацией». В этом случае Сеул и его союзники не будут бездействовать.