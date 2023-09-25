В КНДР назвали «невежеством» слова президента Южной Кореи об отношениях с РФ
Слова президента Южной Кореи Юн Сок Ёля о двусторонних отношениях России и КНДР в Северной Корее воспринимаются как акт «политического невежества», передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Уже полностью обнаружена реальность политической невежды, который вызывает международный скандал, дипломатическую катастрофу внутри и вне страны», – сказано в сообщении.
В КНДР напомнили, что «развитие дружбы и сотрудничества между государствами является закономерным правом суверенного государства и основой мира и стабильности в регионе и мире».
21 сентября президент Южной Кореи, выступая на сегменте высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН, заявил, что, если Россия поможет Северной Корее расширить свои программы вооружений в обмен на помощь в проведении спецоперации, это будет «прямой провокацией». В этом случае Сеул и его союзники не будут бездействовать.
После этого заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил чрезвычайному и полномочному послу Южной Кореи Ли До Хуну, что слова Юн Сок Ёля наносят ущерб отношениям Сеула и Москвы. Посол, в свою очередь, пообещал «незамедлительно» сообщить в Сеул позицию России по этому вопросу, уточнили в МИДе.
Официальный визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию продлился с 12 по 17 сентября. Глава КНДР провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, министром обороны РФ Сергеем Шойгу, губернатором Приморья Олегом Кожемяко и другими российскими политиками. Центральное телеграфное агентство в Пхеньяне по итогам визита сообщило, что Ким Чен Ын еще больше углубил дружественные отношения с Путиным, российским правительством и народом.