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Политика

В КНДР назвали «невежеством» слова президента Южной Кореи об отношениях с РФ

Ведомости

Слова президента Южной Кореи Юн Сок Ёля о двусторонних отношениях России и КНДР в Северной Корее воспринимаются как акт «политического невежества», передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).   

«Уже полностью обнаружена реальность политической невежды, который вызывает международный скандал, дипломатическую катастрофу внутри и вне страны», – сказано в сообщении.  

В КНДР напомнили, что «развитие дружбы и сотрудничества между государствами является закономерным правом суверенного государства и основой мира и стабильности в регионе и мире». 

21 сентября президент Южной Кореи, выступая на сегменте высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН, заявил, что, если Россия поможет Северной Корее расширить свои программы вооружений в обмен на помощь в проведении спецоперации, это будет «прямой провокацией». В этом случае Сеул и его союзники не будут бездействовать.

После этого заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил чрезвычайному и полномочному послу Южной Кореи Ли До Хуну, что слова Юн Сок Ёля наносят ущерб отношениям Сеула и Москвы. Посол, в свою очередь, пообещал «незамедлительно» сообщить в Сеул позицию России по этому вопросу, уточнили в МИДе. 

Официальный визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию продлился с 12 по 17 сентября. Глава КНДР провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, министром обороны РФ Сергеем Шойгу, губернатором Приморья Олегом Кожемяко и другими российскими политиками. Центральное телеграфное агентство в Пхеньяне по итогам визита сообщило, что Ким Чен Ын еще больше углубил дружественные отношения с Путиным, российским правительством и народом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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