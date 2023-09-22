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МИД РФ: слова президента Южной Кореи наносят ущерб отношениям Сеула и Москвы

Ведомости

Высказывания президента Республики Корея наносят ущерб отношениям Сеула и Москвы, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко чрезвычайному и полномочному послу Южной Кореи Ли До Хуну.

Речь идет о выступлении президента республики Юн Сок Ёля на сегменте высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН. Он заявил, что, если Россия поможет Северной Корее расширить свои программы вооружений в обмен на помощь в проведении спецоперации, это будет «прямой провокацией», и Сеул и его союзники не будут бездействовать.

В ходе встречи с послом российская сторона указала, что такие высказывания наносят серьезный ущерб российско-южнокорейским отношениям. «К сожалению, Сеул, похоже, предпочитает выстраивать свою политику на российском направлении на основании домыслов и спекуляций. Это создает неблагоприятную атмосферу для развития двустороннего сотрудничества и вызывает разочарование», – говорится в сообщении МИД России.

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Ли До Хун пообещал «незамедлительно» сообщить в Сеул позицию России по этому вопросу, уточнили в МИДе. Помимо этого замминистра и посол обсудили и другие вопросы, в том числе и ситуацию в Северо-Восточной Азии.

15 сентября министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин заявил, что республика рассматривает возможность введения собственных санкций в отношении КНДР и России, если между странами будут договоренности о военном сотрудничестве. При этом представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано предупредил, что ЕС предпримет меры в отношении КНДР, если Пхеньян окажет военную поддержку Москве.

Официальный визит Ким Чен Ына в Россию продлился с 12 по 17 сентября. Лидер КНДР провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, министром обороны РФ Сергеем Шойгу, губернатором Приморья Олегом Кожемяко и другими российскими политиками. Центральное телеграфное агентство в Пхеньяне по итогам визита сообщило, что Ким Чен Ын еще больше углубил дружественные отношения с Путиным, российским правительством и народом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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