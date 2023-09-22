МИД РФ: слова президента Южной Кореи наносят ущерб отношениям Сеула и Москвы

Речь идет о выступлении президента республики Юн Сок Ёля на сегменте высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН. Он заявил, что, если Россия поможет Северной Корее расширить свои программы вооружений в обмен на помощь в проведении спецоперации, это будет «прямой провокацией», и Сеул и его союзники не будут бездействовать.