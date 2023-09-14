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Политика

В ЕС предупредили об ответных мерах против КНДР в случае военной поддержки РФ

Ведомости

Евросоюз предпримет меры в отношении КНДР, если Пхеньян окажет военную поддержку Москве. Об этом на брифинге заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, комментируя встречу лидеров России и Северной Кореи Владимира Путина и Ким Чен Ына.

«На любой вид военной поддержки России со стороны Северной Кореи последует соответствующий ответ», – сказал он.

Представитель ЕК также призвал Москву уважать санкции, введенные Совбезом ООН против Северной Кореи. Стано также считает, что встреча лидеров РФ и КНДР свидетельствует об эффективности введенных Западом ограничений против России.

МИД Южной Кореи предупредил, что военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией, если оно «станет реальностью», окажет очень негативное влияние на отношения Москвы и Сеула. Южная Корея, добавил он, будет вынуждена пересмотреть «ответные меры» и одновременно укреплять отношения с США.

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Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал в Россию 12 сентября по приглашению Путина. 13 сентября Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме «Восточный». Сначала лидеры провели переговоры в расширенном составе, а затем продолжили встречу в формате тет-а-тет. Судя по словам президента, стороны говорили и о сотрудничестве в военной сфере. «Есть же определенные ограничения, Россия все эти ограничения соблюдает, но есть вещи, о которых мы, конечно, можем говорить, мы обсуждаем, думаем об этом. И здесь тоже есть перспективы», – заявил Путин.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 13 сентября сообщил, что Россия будет строить отношения со своими соседями так, как это выгодно ей. Полный комплекс отношений подразумевает диалог в чувствительных областях, «таких как военное взаимодействие», добавил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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