В ЕС предупредили об ответных мерах против КНДР в случае военной поддержки РФ

Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал в Россию 12 сентября по приглашению Путина. 13 сентября Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме «Восточный». Сначала лидеры провели переговоры в расширенном составе, а затем продолжили встречу в формате тет-а-тет. Судя по словам президента, стороны говорили и о сотрудничестве в военной сфере. «Есть же определенные ограничения, Россия все эти ограничения соблюдает, но есть вещи, о которых мы, конечно, можем говорить, мы обсуждаем, думаем об этом. И здесь тоже есть перспективы», – заявил Путин.