Южная Корея заявила о нарушении санкций из-за поездки представителей КНДР в РФ
Поездки некоторых северокорейских чиновников в Россию, на которых наложены санкции ООН, являются нарушением этих ограничений, заявил официальный представитель МИД Южной Кореи Лим Су Сок.
«Поездки за границу персонала, на который в соответствии с существующими резолюциями Совета Безопасности ООН распространяются санкции, запрещены», – приводит его слова агентство Yonhap.
Как отмечает агентство, в поездке участвовали, в частности, попавшие под санкции ООН в 2017 г. зампред Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Ли Пён Чхоль и замглавы отдела ЦК партии по военной промышленности Ким Чен Сик.
Представитель МИДа также заявил, что в случае, если военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией станет реальностью, это окажет очень негативное влияние на отношения Москвы и Сеула. Южная Корея, добавил он, будет вынуждена пересмотреть «ответные меры» и одновременно укреплять отношения с США.
Совет национальной безопасности страны в свою очередь призвал Россию выполнить свои обязательства в связи с санкциями ООН, запрещающими торговлю оружием и военное сотрудничество с Пхеньяном.
Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал в Россию 12 сентября по приглашению российского президента Владимира Путина. 13 сентября Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме «Восточный». Сначала лидеры провели переговоры в расширенном составе, а затем продолжили встречу в формате тет-а-тет. Комментируя переговоры, Путин заявил, что «состоялся очень откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе, по двусторонним отношениям».
Судя по словам президента, стороны говорили и о сотрудничестве в военной сфере, отмечали «Ведомости». «Есть же определенные ограничения, Россия все эти ограничения соблюдает, но есть вещи, о которых мы, конечно, можем говорить, мы обсуждаем, думаем об этом. И здесь тоже есть перспективы», – заявил Путин.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 13 сентября сообщил, что Россия будет строить отношения со своими соседями так, как это выгодно ей. «В любом случае полный комплекс отношений подразумевает и диалог, и взаимодействие в чувствительных областях, таких как военное взаимодействие, обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам в области безопасности», – сказал он.