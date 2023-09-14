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Политика

Южная Корея заявила о нарушении санкций из-за поездки представителей КНДР в РФ

Ведомости

Поездки некоторых северокорейских чиновников в Россию, на которых наложены санкции ООН, являются нарушением этих ограничений, заявил официальный представитель МИД Южной Кореи Лим Су Сок.

«Поездки за границу персонала, на который в соответствии с существующими резолюциями Совета Безопасности ООН распространяются санкции, запрещены», – приводит его слова агентство Yonhap.

Как отмечает агентство, в поездке участвовали, в частности, попавшие под санкции ООН в 2017 г. зампред Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Ли Пён Чхоль и замглавы отдела ЦК партии по военной промышленности Ким Чен Сик.

Представитель МИДа также заявил, что в случае, если военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией станет реальностью, это окажет очень негативное влияние на отношения Москвы и Сеула. Южная Корея, добавил он, будет вынуждена пересмотреть «ответные меры» и одновременно укреплять отношения с США.

Совет национальной безопасности страны в свою очередь призвал Россию выполнить свои обязательства в связи с санкциями ООН, запрещающими торговлю оружием и военное сотрудничество с Пхеньяном.

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Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал в Россию 12 сентября по приглашению российского президента Владимира Путина. 13 сентября Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме «Восточный». Сначала лидеры провели переговоры в расширенном составе, а затем продолжили встречу в формате тет-а-тет. Комментируя переговоры, Путин заявил, что «состоялся очень откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе, по двусторонним отношениям».

Судя по словам президента, стороны говорили и о сотрудничестве в военной сфере, отмечали «Ведомости». «Есть же определенные ограничения, Россия все эти ограничения соблюдает, но есть вещи, о которых мы, конечно, можем говорить, мы обсуждаем, думаем об этом. И здесь тоже есть перспективы», – заявил Путин.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 13 сентября сообщил, что Россия будет строить отношения со своими соседями так, как это выгодно ей. «В любом случае полный комплекс отношений подразумевает и диалог, и взаимодействие в чувствительных областях, таких как военное взаимодействие, обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам в области безопасности», – сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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