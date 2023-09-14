Южная Корея заявила о нарушении санкций из-за поездки представителей КНДР в РФ

Судя по словам президента, стороны говорили и о сотрудничестве в военной сфере, отмечали «Ведомости». «Есть же определенные ограничения, Россия все эти ограничения соблюдает, но есть вещи, о которых мы, конечно, можем говорить, мы обсуждаем, думаем об этом. И здесь тоже есть перспективы», – заявил Путин.