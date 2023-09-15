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Глава МИД Южной Кореи пригрозил России санкциями в случае военных сделок с КНДР

Ведомости

Республика Корея рассматривает возможность введения собственных санкций в отношении КНДР и России, если между странами будут договоренности о военном сотрудничестве. Об этом заявил министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин.

«Мы рассматриваем все возможные меры», – ответил он на вопрос о том, рассматривает ли республика введение санкций против России и КНДР. Его слова приводит агентство Yonhap.

По мнению министра, если Москва и Пхеньян достигнут соглашения о торговле оружием, то это будет большой угрозой безопасности и миру на Корейском полуострове. Такое взаимодействие противоречит резолюциям Совета безопасности ООН, добавил он. «Правительство делает строгое предупреждение и призывает не допустить подобного», – сказал министр.

Агентство отмечает, что Южная Корея никогда не вводила собственные санкции против России, республика лишь участвует в санкциях международного сообщества против Москвы.

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14 сентября официальный представитель МИД Южной Кореи Лим Су Сок заявил, что поездки некоторых северокорейских чиновников в Россию, на которых наложены санкции ООН, являются нарушением этих ограничений. Тогда же он отметил, что если военное сотрудничество Северной Кореи и России станет реальностью, это окажет очень негативное влияние на отношения Москвы и Сеула.

Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал в Россию 12 сентября по приглашению российского президента Владимира Путина. 13 сентября Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме «Восточный». Сначала лидеры провели переговоры в расширенном составе, а затем продолжили встречу в формате тет-а-тет. Комментируя переговоры, Путин заявил, что «состоялся очень откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе, по двусторонним отношениям».

Судя по словам президента, стороны говорили и о сотрудничестве в военной сфере. Он отметил существующие «определенные ограничения», которые Россия соблюдает. Однако, по словам Путина, есть вещи, которые стороны могут обсуждать, в них есть перспективы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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