Глава МИД Южной Кореи пригрозил России санкциями в случае военных сделок с КНДР

14 сентября официальный представитель МИД Южной Кореи Лим Су Сок заявил, что поездки некоторых северокорейских чиновников в Россию, на которых наложены санкции ООН, являются нарушением этих ограничений. Тогда же он отметил, что если военное сотрудничество Северной Кореи и России станет реальностью, это окажет очень негативное влияние на отношения Москвы и Сеула.