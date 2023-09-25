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В Кремле прокомментировали желание журналиста Карлсона взять интервью у Путина

Ведомости

Президент России Владимир Путин рано или поздно даст интервью международным СМИ, в том числе и американским. В период же, когда «общественность серьезно одурманена такой руссоненавистнической пропагандой», в этом нет смысла. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Мы ежедневно получаем десятки запросов от международных СМИ, в том числе от американских, с просьбой к президенту Путину дать интервью. Мы считаем, что обязательно наступит момент, когда такое интервью потребуется. Но в настоящий момент, во-первых, когда так или иначе общественность серьезно одурманена такой руссоненавистнической пропагандой, вряд ли кто-то сейчас способен трезво воспринимать анализ ситуации со стороны Путина, его видение будущего и так далее», – сказал он, отвечая на вопрос, готов ли президент дать интервью бывшему телеведущему Fox News Такеру Карлсону. 

Песков также напомнил, что в разговоре с зарубежными журналистами Путин всегда предельно откровенен, дает развернутые ответы на вопросы и проясняет позицию России. «Так будет и на этот раз. Будет ли Карлсон среди тех, кто будет рассматриваться в качестве такого интервьюера, ну подождем, увидим», – добавил он.

В конце августа главный редактор «России сегодня» и RT Маргарита Симоньян сообщила, что Карлсон «очень просит интервью с Владимиром Путиным». Однако 25 сентября в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche Карлсон заявил, что правительство США сорвало его планы провести интервью с российским лидером. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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