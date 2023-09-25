В Кремле прокомментировали желание журналиста Карлсона взять интервью у Путина

«Мы ежедневно получаем десятки запросов от международных СМИ, в том числе от американских, с просьбой к президенту Путину дать интервью. Мы считаем, что обязательно наступит момент, когда такое интервью потребуется. Но в настоящий момент, во-первых, когда так или иначе общественность серьезно одурманена такой руссоненавистнической пропагандой, вряд ли кто-то сейчас способен трезво воспринимать анализ ситуации со стороны Путина, его видение будущего и так далее», – сказал он, отвечая на вопрос, готов ли президент дать интервью бывшему телеведущему Fox News Такеру Карлсону.