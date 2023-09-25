Совфед одобрил закон о Дне воссоединения новых регионов с Россией

Изменения внесут в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». В пояснительной записке говорится, что новые регионы воссоединились с Россией в том числе на основании исторической общности народов, живущих на этих территориях. Кроме того, воссоединение стало «результатом волеизъявления миллионов людей, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие».