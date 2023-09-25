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Совфед одобрил закон о Дне воссоединения новых регионов с Россией

Ведомости

Совет Федерации одобрил закон об установлении памятной даты – Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией – 30 сентября.

Изменения внесут в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». В пояснительной записке говорится, что новые регионы воссоединились с Россией в том числе на основании исторической общности народов, живущих на этих территориях. Кроме того, воссоединение стало «результатом волеизъявления миллионов людей, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие».

12 сентября президент России Владимир Путин внес законопроект, в котором предложил установить 30 сентября памятной датой в честь воссоединения новых регионов с Российской Федерацией. 19 сентября Госдума приняла закон в первом чтении.

30 сентября 2022 г. Путин подписал договоры о вхождении новых территорий в состав России с главами Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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