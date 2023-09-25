Путин встретился с Генпрокурором Игорем Красновым

В ходе встречи с президентом генпрокурор заверил, что ведомство приложит все усилия, чтобы проверок бизнеса было как можно меньше. «Самым главным, ключевым критерием у нас остаётся принцип непроведения проверок на неопасных объектах. Безусловно, мы понимаем, что каждый выход контролёров необходимо рассматривать с учётом имеющихся рисков», – добавил он.