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Путин встретился с Генпрокурором Игорем Красновым

Ведомости

Генеральный прокурор Игорь Краснов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал об итогах работы ведомства, сообщила пресс-служба Кремля.

Краснов отметил, что прокуроры работают над соблюдением законодательства в различных сферах, в том числе «с учетом геополитической обстановки и обстановки извне». Генпрокурор подчеркнул, что ведомство на системной основе выполняет те задачи, которые глава государства определил на коллегии ведомства в марте 2023 г.

По словам Краснова, прокуратура «в круглосуточном режиме» мониторит ситуацию с соблюдением прав военнослужащих и мобилизованных, а также членов их семей. Он рассказал, что были зафиксированы случаи неоказания медицинской помощи, отказы в средствах реабилитации, в выплатах страховок в связи с гибелью бойцов.

В ходе встречи с президентом генпрокурор заверил, что ведомство приложит все усилия, чтобы проверок бизнеса было как можно меньше. «Самым главным, ключевым критерием у нас остаётся принцип непроведения проверок на неопасных объектах. Безусловно, мы понимаем, что каждый выход контролёров необходимо рассматривать с учётом имеющихся рисков», – добавил он.

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Краснов отчитался о работе в области «деофшоризации российской экономики» и защиты интересов госсобственности. В частности, суды удовлетворили более 24 000 исков о незаконной утрате госсобственности на более чем 187 млрд руб. Также ведомство добилось вывода ряда ключевых предприятий из-под иностранного контроля, рассказал Краснов.

Жителей по-прежнему «остро интересуют» нарушения в сфере ЖКХ и завышенные тарифы, уточнил Краснов. Проверка в сфере соблюдения законодательства в области электроэнергетики, газоснабжения позволила исключить необоснованные траты на сумму более 5 млрд руб.

На встрече Путин отдельно поблагодарил Краснова за работу в области оборонного-промышленного сектора.

Расширенное заседание коллегии ведомства прошло в марте 2023 г. В ходе мероприятия Путин. Приоритетной задачей глава государства назвал надзор за своевременным выполнением обязательств по поставкам для нужд военной операции, а также за модернизацией предприятий и наращиванием мощностей для дополнительного объема вооружений.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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