Путин встретился с Генпрокурором Игорем Красновым
Генеральный прокурор Игорь Краснов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал об итогах работы ведомства, сообщила пресс-служба Кремля.
Краснов отметил, что прокуроры работают над соблюдением законодательства в различных сферах, в том числе «с учетом геополитической обстановки и обстановки извне». Генпрокурор подчеркнул, что ведомство на системной основе выполняет те задачи, которые глава государства определил на коллегии ведомства в марте 2023 г.
По словам Краснова, прокуратура «в круглосуточном режиме» мониторит ситуацию с соблюдением прав военнослужащих и мобилизованных, а также членов их семей. Он рассказал, что были зафиксированы случаи неоказания медицинской помощи, отказы в средствах реабилитации, в выплатах страховок в связи с гибелью бойцов.
В ходе встречи с президентом генпрокурор заверил, что ведомство приложит все усилия, чтобы проверок бизнеса было как можно меньше. «Самым главным, ключевым критерием у нас остаётся принцип непроведения проверок на неопасных объектах. Безусловно, мы понимаем, что каждый выход контролёров необходимо рассматривать с учётом имеющихся рисков», – добавил он.
Краснов отчитался о работе в области «деофшоризации российской экономики» и защиты интересов госсобственности. В частности, суды удовлетворили более 24 000 исков о незаконной утрате госсобственности на более чем 187 млрд руб. Также ведомство добилось вывода ряда ключевых предприятий из-под иностранного контроля, рассказал Краснов.
Жителей по-прежнему «остро интересуют» нарушения в сфере ЖКХ и завышенные тарифы, уточнил Краснов. Проверка в сфере соблюдения законодательства в области электроэнергетики, газоснабжения позволила исключить необоснованные траты на сумму более 5 млрд руб.
На встрече Путин отдельно поблагодарил Краснова за работу в области оборонного-промышленного сектора.
Расширенное заседание коллегии ведомства прошло в марте 2023 г. В ходе мероприятия Путин. Приоритетной задачей глава государства назвал надзор за своевременным выполнением обязательств по поставкам для нужд военной операции, а также за модернизацией предприятий и наращиванием мощностей для дополнительного объема вооружений.