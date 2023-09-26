В Курской области дрон сбросил взрывчатку на электроподстанцию

25 сентября Украины попыталась пять раз атаковать территорию Курской области при помощи беспилотников. Во всех случаях они были сбиты ПВО. В частности, два дрона были уничтожены рано утром. Затем две атаки были пресечены в 10:00 и 10:30 мск. Кроме того, дважды Киев попытался атаковать Курскую область вечером 25 сентября – в общей сложности было уничтожено четыре дрона.