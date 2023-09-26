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Политика

В Курской области дрон сбросил взрывчатку на электроподстанцию

Ведомости

В селе Снагость Курской области украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Утром в селе Снагость Кореневского района украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию, обесточено семь населенных пунктов», – написал он в своем Telegram-канале.

Старовойт уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал. По его словам, аварийный бригады начнут восстанавливать электроснабжение, «как только позволит обстановка».

Около 05:30 мск в Курской области был сбит беспилотник, сообщило Минобороны РФ. Информацию о возможных пострадавших и разрушениях в ведомстве не уточнили.

25 сентября Украины попыталась пять раз атаковать территорию Курской области при помощи беспилотников. Во всех случаях они были сбиты ПВО. В частности, два дрона были уничтожены рано утром. Затем две атаки были пресечены в 10:00 и 10:30 мск. Кроме того, дважды Киев попытался атаковать Курскую область вечером 25 сентября – в общей сложности было уничтожено четыре дрона.

Курская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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