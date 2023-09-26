В Курской области дрон сбросил взрывчатку на электроподстанцию
В селе Снагость Курской области украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Утром в селе Снагость Кореневского района украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию, обесточено семь населенных пунктов», – написал он в своем Telegram-канале.
Старовойт уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал. По его словам, аварийный бригады начнут восстанавливать электроснабжение, «как только позволит обстановка».
Около 05:30 мск в Курской области был сбит беспилотник, сообщило Минобороны РФ. Информацию о возможных пострадавших и разрушениях в ведомстве не уточнили.
25 сентября Украины попыталась пять раз атаковать территорию Курской области при помощи беспилотников. Во всех случаях они были сбиты ПВО. В частности, два дрона были уничтожены рано утром. Затем две атаки были пресечены в 10:00 и 10:30 мск. Кроме того, дважды Киев попытался атаковать Курскую область вечером 25 сентября – в общей сложности было уничтожено четыре дрона.
Курская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.