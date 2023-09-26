Минобороны сообщило об уничтожении дрона над Курской областью
Утром 26 сентября российские средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Курской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Дроны были уничтожены около 05:30 мск. Киев планировал атаковать объекты на территории РФ, отметили в военном ведомстве. Губернатор Курской области Роман Старовойт пока инцидент не комментировал.
25 сентября Украины попыталась пять раз атаковать территорию Курской области при помощи беспилотников. Во всех случаях они были сбиты ПВО. В частности, два дрона были уничтожены рано утром. В результате в Курске повреждения получили нескольких частных домов и крыша административного здания, также выбило стекла в многоквартирном доме, сообщал Старовойт.
Затем две атаки были пресечены в 10:00 и 10:30 мск. Кроме того, дважды Киев попытался атаковать Курскую область вечером 25 сентября – в общей сложности было уничтожено четыре дрона. О последствиях атак губернатор региона не сообщал.
Курская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.