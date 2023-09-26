Минобороны сообщило об уничтожении дрона над Курской областью

25 сентября Украины попыталась пять раз атаковать территорию Курской области при помощи беспилотников. Во всех случаях они были сбиты ПВО. В частности, два дрона были уничтожены рано утром. В результате в Курске повреждения получили нескольких частных домов и крыша административного здания, также выбило стекла в многоквартирном доме, сообщал Старовойт.