Маск усомнился в справедливости обвинений России в дезинформации
Бизнесмен Илон Маск прокомментировал заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо о российской пропаганде, иронично заметив, что не все является таковым.
«Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность, что не все является российской дезинформацией», – написал Маск в X (ранее Twitter).
Таким образом он отреагировал опубликованное видео с Трюдо, в котором канадский премьер призывает «дать отпор российской пропаганде» на фоне скандала из-за приглашения в парламент Канады военнослужащего СС «Галичина» украинца Ярослава Хунка (Гунько). Комментируя слова Трюдо, посол РФ в Оттаве Олег Степанов назвал ложью заявления канадских властей, что они якобы не знали о приглашении Гунько в парламент.
22 сентября на заседании парламента Канады с участием президента Украины Владимира Зеленского присутствовал 98-летнего Гунько, его представили как героя войны. Позже спикер палаты общин Энтони Рота, который и пригласил Гунько, принес извинения «перед каждым пережившим Холокост и ветераном Второй мировой войны». Посольство России в Оттаве заявило, что направит ноту в МИД Канады из-за чествования ветерана дивизии СС «Галичина».
В Кремле сочли инцидент возмутительным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «неряшливым» такое отношение к памяти, отметив, что многие западные страны «вырастили молодое поколение, которое не знает, кто с кем воевал и что произошло во время Второй мировой войны».