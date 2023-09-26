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Политика

Маск усомнился в справедливости обвинений России в дезинформации

Ведомости

Бизнесмен Илон Маск прокомментировал заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо о российской пропаганде, иронично заметив, что не все является таковым. 

«Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность, что не все является российской дезинформацией», – написал Маск в X (ранее Twitter). 

Таким образом он отреагировал опубликованное видео с Трюдо, в котором канадский премьер призывает «дать отпор российской пропаганде» на фоне скандала из-за приглашения в парламент Канады военнослужащего СС «Галичина» украинца Ярослава Хунка (Гунько). Комментируя слова Трюдо, посол РФ в Оттаве Олег Степанов назвал ложью заявления канадских властей, что они якобы не знали о приглашении Гунько в парламент. 

Ранее по теме: Офис генсека ООН выступил против чествования ветерана СС в Канаде

22 сентября на заседании парламента Канады с участием президента Украины Владимира Зеленского присутствовал 98-летнего Гунько, его представили как героя войны. Позже спикер палаты общин Энтони Рота, который и пригласил Гунько, принес извинения «перед каждым пережившим Холокост и ветераном Второй мировой войны». Посольство России в Оттаве заявило, что направит ноту в МИД Канады из-за чествования ветерана дивизии СС «Галичина».

В Кремле сочли инцидент возмутительным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «неряшливым» такое отношение к памяти, отметив, что многие западные страны «вырастили молодое поколение, которое не знает, кто с кем воевал и что произошло во время Второй мировой войны».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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