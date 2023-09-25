Песков назвал «неряшливостью» чествование бывшего участника дивизии СС в Канаде

«Они ничего не знают об угрозе фашизма. Это чревато тем, что фашизм будет проявляться то там, то сям. И мы сейчас видим, как он практически пытается встать на ноги в центре Европы – на Украине. С чем мы и ведем непримиримую борьбу», – подчеркнул Песков.