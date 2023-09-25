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Песков назвал «неряшливостью» чествование бывшего участника дивизии СС в Канаде

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков возмутился неряшливым отношением к памяти в отношении нацистов после сообщения о чествовании военнослужащего СС «Галичина» украинца Ярослава Хунки в парламенте Канады.

«Подобное неряшливое отношение к памяти – а память должна храниться в отношении нацистов, сколько-нибудь лет им не было, – здесь нет срока давности у этих преступлений. Подобная неряшливость в этой памяти, конечно, возмутительна», – заявил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что в Кремле знают, что многие западные страны, в том числе и Канада, «вырастили молодое поколение, которое не знает, кто с кем воевал и что произошло во время Второй мировой войны».

«Они ничего не знают об угрозе фашизма. Это чревато тем, что фашизм будет проявляться то там, то сям. И мы сейчас видим, как он практически пытается встать на ноги в центре Европы – на Украине. С чем мы и ведем непримиримую борьбу», – подчеркнул Песков.

22 сентября на заседание парламента Канады во время визита президента Украины Владимира Зеленского пригласили в том числе 98-летнего Хунку. Его представили как героя войны. Позже спикер палаты общин Энтони Рота, который и пригласил Хунку, принес извинения «перед каждым пережившим Холокост и ветераном Второй мировой войны». Посольство России в Оттаве заявило, что направит ноту в МИД Канады из-за чествования ветерана дивизии СС «Галичина».

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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