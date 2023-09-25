Посол направит ноту в МИД Канады из-за чествования ветерана дивизии СС «Галичина»

22 сентября на заседание парламента Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского был приглашен в том числе 98-летний Ярослав Хунка. Он был представлен как герой войны, сражавшийся за Первую украинскую дивизию. Позже спикер палаты общин Энтони Рота, который и пригласил ветерана дивизии СС «Галичина», принес извинения.