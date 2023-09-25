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Посол направит ноту в МИД Канады из-за чествования ветерана дивизии СС «Галичина»

Ведомости

Посольство России в Оттаве направит ноту в МИД Канады из-за приглашения в парламент страны и чествования ветерана дивизии СС «Галичина». Об этом в комментарии «РИА Новости» сообщил посол России в Канаде Олег Степанов. 

«Посольство предпримет соответствующие официальные шаги. Мы, разумеется, потребуем разъяснений от правительства Канады», – сказал он. 

По словам Степанова, приглашение ветерана дивизии СС «Галичина» не является ошибкой. Это «следствие безнаказанности бывших нацистских преступников, безнаказанности деятельности канадского украинского конгресса, который состоит из детей и внуков, в большинстве своем потомков вот этих самых нацистских приспешников, карателей, эсэсовцев», пояснил он.

22 сентября на заседание парламента Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского был приглашен в том числе 98-летний Ярослав Хунка. Он был представлен как герой войны, сражавшийся за Первую украинскую дивизию. Позже спикер палаты общин Энтони Рота, который и пригласил ветерана дивизии СС «Галичина», принес извинения.

Дивизия СС «Галичина» была создана во Львове в 1943 г. Костяк дивизии составляли украинские националисты. В мае 2020 г. Киевский окружной административный суд признал нацистской символику дивизии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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