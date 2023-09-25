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Офис генсека ООН выступил против чествования ветерана СС в Канаде

Ведомости

ООН выступает против любого чествования людей, участвовавших в деятельности нацистов в годы Второй мировой войны, сообщил журналистам официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик. Так он прокомментировал чествование военнослужащего СС «Галичина» украинца Ярослава Хунка (Гунько) в парламенте Канады.

«Мы, конечно, выступаем против любого чествования людей, которые активно участвовали в деятельности нацистов во время Второй мировой войны», – приводит его слова «РИА Новости».

Дюжаррик также отметил, что спикер канадского парламента уже принес извинения за приглашение ветерана СС.

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22 сентября на заседание парламента Канады с участием президента Украины Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Гунько, представив его как героя войны. Позже спикер палаты общин Энтони Рота, который и пригласил Гунько, принес извинения «перед каждым пережившим Холокост и ветераном Второй мировой войны». Посольство России в Оттаве заявило, что направит ноту в МИД Канады из-за чествования ветерана дивизии СС «Галичина».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «неряшливым» такое отношение к памяти, отметив, что многие западные страны «вырастили молодое поколение, которое не знает, кто с кем воевал и что произошло во время Второй мировой войны».

Архивное фото бывшего члена дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунка (Гунько) опубликовал в своем Telegram-канале председатель Российского военно-исторического общества, руководитель Межведомственной комиссии по просвещению Владимир Мединский. Он также добавил, что в мае 1945 остатки дивизии СС сдались англичанам, а после обосновались в Канаде.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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