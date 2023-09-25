Офис генсека ООН выступил против чествования ветерана СС в Канаде
ООН выступает против любого чествования людей, участвовавших в деятельности нацистов в годы Второй мировой войны, сообщил журналистам официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик. Так он прокомментировал чествование военнослужащего СС «Галичина» украинца Ярослава Хунка (Гунько) в парламенте Канады.
«Мы, конечно, выступаем против любого чествования людей, которые активно участвовали в деятельности нацистов во время Второй мировой войны», – приводит его слова «РИА Новости».
Дюжаррик также отметил, что спикер канадского парламента уже принес извинения за приглашение ветерана СС.
22 сентября на заседание парламента Канады с участием президента Украины Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Гунько, представив его как героя войны. Позже спикер палаты общин Энтони Рота, который и пригласил Гунько, принес извинения «перед каждым пережившим Холокост и ветераном Второй мировой войны». Посольство России в Оттаве заявило, что направит ноту в МИД Канады из-за чествования ветерана дивизии СС «Галичина».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «неряшливым» такое отношение к памяти, отметив, что многие западные страны «вырастили молодое поколение, которое не знает, кто с кем воевал и что произошло во время Второй мировой войны».
Архивное фото бывшего члена дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунка (Гунько) опубликовал в своем Telegram-канале председатель Российского военно-исторического общества, руководитель Межведомственной комиссии по просвещению Владимир Мединский. Он также добавил, что в мае 1945 остатки дивизии СС сдались англичанам, а после обосновались в Канаде.