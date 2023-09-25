Офис генсека ООН выступил против чествования ветерана СС в Канаде

22 сентября на заседание парламента Канады с участием президента Украины Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Гунько, представив его как героя войны. Позже спикер палаты общин Энтони Рота, который и пригласил Гунько, принес извинения «перед каждым пережившим Холокост и ветераном Второй мировой войны». Посольство России в Оттаве заявило, что направит ноту в МИД Канады из-за чествования ветерана дивизии СС «Галичина».