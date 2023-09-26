Лукашенко заявил о запланированной на 15 октября встрече с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что 15 октября у него запланирована встреча с российским лидером Владимиром Путиным в Киргизии.
«15 октября встречаемся в Кыргызстане», – рассказал он в ходе встречи с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко в Минске (цитата по ТАСС).
Лукашенко также рассказал, что 25 сентября провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого обсуждались два совместных проекта по совместному производству и обслуживанию самолетов, а также по строительству второй железнодорожной ветки в Ленобласть.
В последний раз лидеры России и Белоруссии встречались 15 сентября в Сочи, обсудив ситуацию на Украине и отношения РФ с КНДР. В частности, Путин рассказал о заключивших контракт 300 000 военнослужащих и прокомментировал перспективы переговоров с Украиной.
Предыдущая встреча президентов прошла 23 июля в Стрельне. Они обсуждали ЧВК «Вагнер», внешнюю угрозу «по периметру» стран и развитие Союзного государства. Президенты также посетили Кронштадт, где осмотрели Музей военно-морской славы и пообщались с людьми на площади у Никольского Морского собора, а затем отправились на остров Валаам. В ходе визита на остров лидеры обеих стран осмотрели Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь.
В конце августа лидеры провели телефонные переговоры. Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин и Лукашенко регулярно общаются, происходит «регулярная сверка часов».