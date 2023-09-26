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Рогозин рассказал о планах вернуться в зону спецоперации в ближайшие дни

Ведомости

Сенатор от Запорожской области и руководитель подразделения «Царские волки» Дмитрий Рогозин планирует вернуться в зону спецоперации на Украине. Об этом он заявил 26 сентября в беседе с ТАСС.

«Конечно, я вернусь в ближайшие дни», – уточнил Рогозин. По его словам, он большую часть своего времени намерен «проводить у линии боевого соприкосновения».

В интервью «Парламентской газете» Рогозин отметил, что как только закончит формальные вопросы, то «сменит костюм на более привычную для себя камуфляжную форму и поедет»

Ранее по теме: Рогозин стал сенатором от Запорожской области

23 сентября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что подписал указ о наделении Рогозина полномочиями сенатора от региона. Он отметил, что «колоссальный опыт и компетенции» Рогозина позволят ему достойно представлять интересы жителей области. Сам Рогозин заявил, что для него является честью защищать интересы как жителей региона, так и жителей Новороссии.

В 2018 г. Рогозин занял должность генерального директора «Роскосмоса», которую покинул в июле 2022 г. После этого Рогозин в ноябре 2022 г. стал руководителем группы военных советников «Царские волки». В декабре 2022 г. в результате обстрела ресторана «Шеш-Беш» в Донецке Рогозин получил ранение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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