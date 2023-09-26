Рогозин рассказал о планах вернуться в зону спецоперации в ближайшие дни
Сенатор от Запорожской области и руководитель подразделения «Царские волки» Дмитрий Рогозин планирует вернуться в зону спецоперации на Украине. Об этом он заявил 26 сентября в беседе с ТАСС.
«Конечно, я вернусь в ближайшие дни», – уточнил Рогозин. По его словам, он большую часть своего времени намерен «проводить у линии боевого соприкосновения».
В интервью «Парламентской газете» Рогозин отметил, что как только закончит формальные вопросы, то «сменит костюм на более привычную для себя камуфляжную форму и поедет»
23 сентября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что подписал указ о наделении Рогозина полномочиями сенатора от региона. Он отметил, что «колоссальный опыт и компетенции» Рогозина позволят ему достойно представлять интересы жителей области. Сам Рогозин заявил, что для него является честью защищать интересы как жителей региона, так и жителей Новороссии.
В 2018 г. Рогозин занял должность генерального директора «Роскосмоса», которую покинул в июле 2022 г. После этого Рогозин в ноябре 2022 г. стал руководителем группы военных советников «Царские волки». В декабре 2022 г. в результате обстрела ресторана «Шеш-Беш» в Донецке Рогозин получил ранение.