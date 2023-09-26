Рогозин рассказал о планах вернуться в зону спецоперации в ближайшие дни

23 сентября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что подписал указ о наделении Рогозина полномочиями сенатора от региона. Он отметил, что «колоссальный опыт и компетенции» Рогозина позволят ему достойно представлять интересы жителей области. Сам Рогозин заявил, что для него является честью защищать интересы как жителей региона, так и жителей Новороссии.