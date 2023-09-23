Рогозин стал сенатором от Запорожской области
Бывший руководитель «Роскосмоса», руководитель подразделения «Царские волки» Дмитрий Рогозин стал сенатором от Запорожской области. Об этом он сообщил в Telegram.
«Для меня честь защищать интересы Запорожской области и в целом Новороссии», – написал Рогозин в ответ на сообщение издания «Блокнот».
О том, что Рогозин рассматривался на место сенатора от нового региона, рассказывали источники «Ведомостей» в администрации президента (АП). Один из собеседников отмечал, что Рогозин «фигура заметная», поэтому может представлять регион в Совфеде, а затем «пойти на вырост».
Уточнялось, что нынешний сенатор Дмитрий Ворона может быть делегирован от заксобрания региона, поскольку он был в списках «Единой России» на выборах.
Рогозин покинул должность генерального директора «Роскосмоса» в июле 2022 г. Он руководил госкорпорацией более четырех лет. Его место занял бывший вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Юрий Борисов.