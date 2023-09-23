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Рогозин стал сенатором от Запорожской области

Ведомости

Бывший руководитель «Роскосмоса», руководитель подразделения «Царские волки» Дмитрий Рогозин стал сенатором от Запорожской области. Об этом он сообщил в Telegram.

«Для меня честь защищать интересы Запорожской области и в целом Новороссии», – написал Рогозин в ответ на сообщение издания «Блокнот».

О том, что Рогозин рассматривался на место сенатора от нового региона, рассказывали источники «Ведомостей» в администрации президента (АП). Один из собеседников отмечал, что Рогозин «фигура заметная», поэтому может представлять регион в Совфеде, а затем «пойти на вырост».

Уточнялось, что нынешний сенатор Дмитрий Ворона может быть делегирован от заксобрания региона, поскольку он был в списках «Единой России» на выборах.

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Рогозин покинул должность генерального директора «Роскосмоса» в июле 2022 г. Он руководил госкорпорацией более четырех лет. Его место занял бывший вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Юрий Борисов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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