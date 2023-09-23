Рогозин стал сенатором от Запорожской области

О том, что Рогозин рассматривался на место сенатора от нового региона, рассказывали источники «Ведомостей» в администрации президента (АП). Один из собеседников отмечал, что Рогозин «фигура заметная», поэтому может представлять регион в Совфеде, а затем «пойти на вырост».