Песков ответил на слова Санду о необходимости отказа от сотрудничества с Россией

26 сентября, выступая в эфире молдавского телеканала TV8, Санду заявила, что для продвижения европейских ценностей необходимо отказаться от сотрудничества с Россией. «Нужно не только, чтобы люди говорили, что они поддерживают европейские ценности. Нам важно, чтобы политики показывали, что они работают и живут по этим европейским ценностями. Потому что недостаточно говорить, что мы и с Европой, и с Москвой, и со всеми», – сказала она (цит. по «РИА Новости»).