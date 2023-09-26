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Политика

Песков ответил на слова Санду о необходимости отказа от сотрудничества с Россией

Ведомости

Президент Молдавии Майя Санду сильно заблуждается, считая, что следование европейским ценностям предполагает отрицание всего российского. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«К сожалению, нынешние власти Кишинева и госпожа Санду усматривают в европейских ценностях обязательное наличие отрицания всего российского. Это глубокое заблуждение. Ибо Россия сама и есть европейская ценность. Это часть общих европейских ценностей, кто бы что бы ни говорил. Здесь, к сожалению, госпожа Санду и руководство Молдавии глубоко заблуждаются», – сказал он.

Песков добавил, что руководство Молдавии совершает ошибку перед собственным народом, разрушая отношения с Россией. «Это ошибка, и, к сожалению, им придется понять цену этой ошибки. Главное, что цену этой ошибки будет платить народ этой страны», – добавил Песков.

26 сентября, выступая в эфире молдавского телеканала TV8, Санду заявила, что для продвижения европейских ценностей необходимо отказаться от сотрудничества с Россией. «Нужно не только, чтобы люди говорили, что они поддерживают европейские ценности. Нам важно, чтобы политики показывали, что они работают и живут по этим европейским ценностями. Потому что недостаточно говорить, что мы и с Европой, и с Москвой, и со всеми», – сказала она (цит. по «РИА Новости»).

26 июля Кишинев принял решение сократить численность персонала посольства России в республике и заявил о высылке 45 человек. 2 августа министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску заявил, что решение Молдавии сократить численность персонала посольства России в республике является ответом на политику Москвы. Попеску добавил, что республика установила, что часть сотрудников российского диппредставительства якобы занимались «дестабилизацией обстановки» в стране. В Кремле заявили, что Кишинев сознательно заводит отношения с Россией «в очень жалкое состояние» и руководство страны «рубит все канаты».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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