Путин и Раиси обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси провели телефонный разговор, звонок состоялся по инициативе иранской стороны Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Лидеры двух стран обсудили приглашение Ирана в БРИКС. В частности, Раиси поблагодарил Путина за поддержку в этом вопросе. Также стороны обсудили шаги по «плавному подключению» Ирана к полноформатной деятельности объединения.
Кроме того, Путин и Раиси обменялись мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Российский президент рассказал о деятельности российских миротворцев. Путин и Раиси заострили внимание на важности решения вопросов в регионе «исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами». Также стороны выразили заинтересованность в работе консультативной региональной платформы «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Иран и Турция).
Лидеры затронули вопросы и двусторонней повестки. В Кремле подчеркнули, что Путин и Раиси удовлетворены «конструктивным и взаимовыгодным» сотрудничеством России и Ирана. Президенты также подтвердили настрой на дальнейшее укрепление торгово-экономических связей, продвижение проектов в энергетике и транспортной отрасли и др.
В предыдущий раз Путин и Раиси говорили по телефону 17 августа. Тогда главной темой звонка стало желание Ирана стать членом БРИКС. Страна была приглашена в объединение на 15-м саммите БРИКС 24 августа. Вместе с Ираном приглашение также получили ОАЭ, Саудовская Аравия, Аргентина, Египет и Эфиопия. Полноценное членство новых стран в организации начнется с 1 января 2024 г.