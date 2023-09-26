Газета
Политика

Путин и Раиси обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Ведомости

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси провели телефонный разговор, звонок состоялся по инициативе иранской стороны Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран обсудили приглашение Ирана в БРИКС. В частности, Раиси поблагодарил Путина за поддержку в этом вопросе. Также стороны обсудили шаги по «плавному подключению» Ирана к полноформатной деятельности объединения.

Кроме того, Путин и Раиси обменялись мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Российский президент рассказал о деятельности российских миротворцев. Путин и Раиси заострили внимание на важности решения вопросов в регионе «исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами». Также стороны выразили заинтересованность в работе консультативной региональной платформы «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Иран и Турция).

Лидеры затронули вопросы и двусторонней повестки. В Кремле подчеркнули, что Путин и Раиси удовлетворены «конструктивным и взаимовыгодным» сотрудничеством России и Ирана. Президенты также подтвердили настрой на дальнейшее укрепление торгово-экономических связей, продвижение проектов в энергетике и транспортной отрасли и др.

Ранее по теме: Президент Ирана: вступление в БРИКС и ШОС поможет в борьбе с санкциями

В предыдущий раз Путин и Раиси говорили по телефону 17 августа. Тогда главной темой звонка стало желание Ирана стать членом БРИКС. Страна была приглашена в объединение на 15-м саммите БРИКС 24 августа. Вместе с Ираном приглашение также получили ОАЭ, Саудовская Аравия, Аргентина, Египет и Эфиопия. Полноценное членство новых стран в организации начнется с 1 января 2024 г.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных