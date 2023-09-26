Путин и Раиси обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

В предыдущий раз Путин и Раиси говорили по телефону 17 августа. Тогда главной темой звонка стало желание Ирана стать членом БРИКС. Страна была приглашена в объединение на 15-м саммите БРИКС 24 августа. Вместе с Ираном приглашение также получили ОАЭ, Саудовская Аравия, Аргентина, Египет и Эфиопия. Полноценное членство новых стран в организации начнется с 1 января 2024 г.