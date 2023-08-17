Путин обсудил с Раиси вопрос вступления Ирана в БРИКС

«Обсуждены вопросы расширения взаимодействия в международных и региональных делах, в том числе с учётом участия Ирана в качестве полноправного члена в Шанхайской организации сотрудничества, а также заинтересованности подключиться к деятельности БРИКС», – говорится в сообщении. Иран подал заявку на вступление в БРИКС летом 2022 г.