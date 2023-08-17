Путин обсудил с Раиси вопрос вступления Ирана в БРИКС
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, в ходе которого лидеры двух стран обсудили в том числе желание Тегерана стать членом БРИКС. Об этом сообщили в Кремле.
Президенты отметили высокий уровень отношений между странами, а также подтвердили настрой на дальнейшее развитии связей в торговой и энергетических сферах, а также в транспортно-логистической и природоохранной областях.
«Обсуждены вопросы расширения взаимодействия в международных и региональных делах, в том числе с учётом участия Ирана в качестве полноправного члена в Шанхайской организации сотрудничества, а также заинтересованности подключиться к деятельности БРИКС», – говорится в сообщении. Иран подал заявку на вступление в БРИКС летом 2022 г.
В ходе разговора российский президент выразил соболезнования Раиси в связи с терактом в мечети города Шираз. 13 августа было совершено нападение на мечеть Шахчерах, в результате стрельбы один человек погиб, еще несколько получили ранения.
Предыдущий раз Путин и Раиси общались по телефону 26 июня. В ходе разговора иранский лидер выразил поддержку России в связи с событиями 24 июня – попыткой мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Тогда также обсуждались вопросы обеспечения стабильности в Закавказье и сирийское урегулирование.