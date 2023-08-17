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Политика

Путин обсудил с Раиси вопрос вступления Ирана в БРИКС

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, в ходе которого лидеры двух стран обсудили в том числе желание Тегерана стать членом БРИКС. Об этом сообщили в Кремле.

Президенты отметили высокий уровень отношений между странами, а также подтвердили настрой на дальнейшее развитии связей в торговой и энергетических сферах, а также в транспортно-логистической и природоохранной областях.

«Обсуждены вопросы расширения взаимодействия в международных и региональных делах, в том числе с учётом участия Ирана в качестве полноправного члена в Шанхайской организации сотрудничества, а также заинтересованности подключиться к деятельности БРИКС», – говорится в сообщении. Иран подал заявку на вступление в БРИКС летом 2022 г.

В ходе разговора российский президент выразил соболезнования Раиси в связи с терактом в мечети города Шираз. 13 августа было совершено нападение на мечеть Шахчерах, в результате стрельбы один человек погиб, еще несколько получили ранения.

Предыдущий раз Путин и Раиси общались по телефону 26 июня. В ходе разговора иранский лидер выразил поддержку России в связи с событиями 24 июня – попыткой мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Тогда также обсуждались вопросы обеспечения стабильности в Закавказье и сирийское урегулирование.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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