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Общество

В Иране рассказали подробности нападения на мечеть в Ширазе

Ведомости

В результате стрельбы в мечети Шахчерах в иранском городе Шираз погиб один человек, еще семеро получили ранения разной степени тяжести, сообщает IRNA со ссылкой на заместителя губернатора провинции Фарс Исмаила Гезеля.

По данным агентства, погибший был сторожем в мечети, официальные лица охарактеризовали нападение как теракт.

Согласно предварительным данным, нападавший открыл огонь после того, как его остановили сотрудники службы безопасности на входе в мечеть. Гезель уточнил, что он был задержан и направлен на допрос.

Ранее сообщалось о гибели четырех человек в результате нападения, и что нападавших могло быть двое.

Мечеть Шахчерах уже подвергалась атаке террористов в октябре прошлого года, тогда жертвами стрельбы стали 13 человек.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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