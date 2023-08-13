В Иране рассказали подробности нападения на мечеть в Ширазе
В результате стрельбы в мечети Шахчерах в иранском городе Шираз погиб один человек, еще семеро получили ранения разной степени тяжести, сообщает IRNA со ссылкой на заместителя губернатора провинции Фарс Исмаила Гезеля.
По данным агентства, погибший был сторожем в мечети, официальные лица охарактеризовали нападение как теракт.
Согласно предварительным данным, нападавший открыл огонь после того, как его остановили сотрудники службы безопасности на входе в мечеть. Гезель уточнил, что он был задержан и направлен на допрос.
Ранее сообщалось о гибели четырех человек в результате нападения, и что нападавших могло быть двое.
Мечеть Шахчерах уже подвергалась атаке террористов в октябре прошлого года, тогда жертвами стрельбы стали 13 человек.