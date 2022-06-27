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Иран и Аргентина подали заявки на вступление в БРИКС

Ведомости

Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), заявила в своем Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Пока в Белом доме думали, что бы ещё в мире отключить, запретить и испортить, Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС», — написала Захарова.

14-й саммит БРИКС под председательством Китая работал в формате видеоконференции. В нем приняли участие главы стран объединения: президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару, глава ЮАР Сирил Рамафоса и председатель КНР Си Цзиньпин.

Неформальная группа БРИКС основана в июне 2006 г. в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая. Помимо саммитов, встречи проходят на уровне глав МИД, министров финансов и т. д.

23 июня Путин заявил, что авторитет БРИКС и его влияние на мировой арене неуклонно растут. По словам президента, это объективный процесс, потому что государства БРИКС обладают политическим, экономическим, научно-технологическим и людским потенциалом. Он отметил, что у стран есть возможности для совместной эффективной работы, направленной на обеспечение международной стабильности и безопасности, устойчивого роста и процветания, на улучшение благосостояния населения.

Ранее по теме: Главы стран БРИКС приняли декларацию по итогам саммита

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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