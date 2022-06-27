Иран и Аргентина подали заявки на вступление в БРИКС
Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), заявила в своем Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Пока в Белом доме думали, что бы ещё в мире отключить, запретить и испортить, Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС», — написала Захарова.
14-й саммит БРИКС под председательством Китая работал в формате видеоконференции. В нем приняли участие главы стран объединения: президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару, глава ЮАР Сирил Рамафоса и председатель КНР Си Цзиньпин.
Неформальная группа БРИКС основана в июне 2006 г. в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая. Помимо саммитов, встречи проходят на уровне глав МИД, министров финансов и т. д.
23 июня Путин заявил, что авторитет БРИКС и его влияние на мировой арене неуклонно растут. По словам президента, это объективный процесс, потому что государства БРИКС обладают политическим, экономическим, научно-технологическим и людским потенциалом. Он отметил, что у стран есть возможности для совместной эффективной работы, направленной на обеспечение международной стабильности и безопасности, устойчивого роста и процветания, на улучшение благосостояния населения.