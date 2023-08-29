Президент Ирана: вступление в БРИКС и ШОС поможет в борьбе с санкциями
Вступление Ирана в БРИКС и ШОС поможет республике в борьбе с западными санкциями. Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси.
«Наше членство в глобальном альянсе БРИКС и присоединение к региональной Шанхайской организации сотрудничества определенно могут сыграть свою роль в борьбе с санкциями США», – сказал он (цитата по ТАСС).
Раиси добавил, что экономический потенциал Ирана также позволит укрепить положение обоих сообществ в мире. Он пообещал сделать членство Ирана в БРИКС и ШОС «очень эффективным», пользу от которого смогут извлечь как страны - члены организаций, так и сама республика.
В БРИКС Иран, наряду с ОАЭ, Саудовской Аравией, Аргентиной, Египтом и Эфиопией, пригласили на 15-м саммите объединения 24 августа. Полноценное членство новых стран в организации начнется с 1 января 2024 г. Ранее сообщалось, что заявки на вступление в БРИКС подали 23 государства.
Путин поздравил новых членов объединения, отметив, что страны БРИКС продолжат работу по расширению влияния объединения в мире. Российский лидер подчеркнул, что БРИКС ни с кем не соревнуется и никому себя не стремится противопоставлять. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что страны объединения просто хотят, чтобы им «не мешали развивать проекты, которые взаимовыгодны, не направлены против кого-либо».
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что расширение БРИКС свидетельствует о стремлении выстроить мировой порядок, альтернативный «западному». Он добавил, что обстановка на международной арене грозит ослаблением позиций Запада и, в частности, Европы.