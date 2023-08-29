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Президент Ирана: вступление в БРИКС и ШОС поможет в борьбе с санкциями

Ведомости

Вступление Ирана в БРИКС и ШОС поможет республике в борьбе с западными санкциями. Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси.

«Наше членство в глобальном альянсе БРИКС и присоединение к региональной Шанхайской организации сотрудничества определенно могут сыграть свою роль в борьбе с санкциями США», – сказал он (цитата по ТАСС). 

Раиси добавил, что экономический потенциал Ирана также позволит укрепить положение обоих сообществ в мире. Он пообещал сделать членство Ирана в БРИКС и ШОС «очень эффективным», пользу от которого смогут извлечь как страны - члены организаций, так и сама республика.

Иран вступил в ШОС в июле 2023 г. Тогда же президент РФ Владимир Путин поддержал скорейшее вступление в объединение Белоруссии. Помимо Ирана постоянными странами - членами ШОС являются Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Индия и Пакистан.

В БРИКС Иран, наряду с ОАЭ, Саудовской Аравией, Аргентиной, Египтом и Эфиопией, пригласили на 15-м саммите объединения 24 августа. Полноценное членство новых стран в организации начнется с 1 января 2024 г. Ранее сообщалось, что заявки на вступление в БРИКС подали 23 государства.

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Путин поздравил новых членов объединения, отметив, что страны БРИКС продолжат работу по расширению влияния объединения в мире. Российский лидер подчеркнул, что БРИКС ни с кем не соревнуется и никому себя не стремится противопоставлять. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что страны объединения просто хотят, чтобы им «не мешали развивать проекты, которые взаимовыгодны, не направлены против кого-либо». 

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что расширение БРИКС свидетельствует о стремлении выстроить мировой порядок, альтернативный «западному». Он добавил, что обстановка на международной арене грозит ослаблением позиций Запада и, в частности, Европы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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