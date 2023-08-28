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Макрон увидел в расширении БРИКС стремление выстроить альтернативный миропорядок

Ведомости

Расширение БРИКС свидетельствует о стремлении выстроить мировой порядок, альтернативный «западному». Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на ежегодной конференции послов республики. Трансляция велась в аккаунте Елисейского дворца в X (ранее Twitter).

«Расширение БРИКС свидетельствует о намерении выстроить альтернативный мировой порядок, который видят как слишком западный», – сказал Макрон.

Французский лидер добавил, что такая ситуация создает риски «фрагментации мира», и призвал не допустить этого. Макрон отметил, что обстановка на международной арене грозит ослаблением позиций Запада и, в частности, Европы. Сейчас идет пересмотр мирового порядка, где доминирует Запад, заявил он. 

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24 августа лидеры стран БРИКС приняли итоговую декларацию 15-го саммита объединения. В БРИКС официально были приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. Полноценное членство новых стран в организации начнется с 1 января 2024 г.

Президент РФ Владимир Путин поздравил новых членов объединения, уточнив, что страны БРИКС продолжат работу по расширению влияния объединения в мире. Российский лидер подчеркнул, что БРИКС ни с кем не соревнуется и никому себя не стремится противопоставлять. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что страны объединения просто хотят, чтобы им «не мешали развивать проекты, которые взаимовыгодны, не направлены против кого-либо». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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