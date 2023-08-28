Макрон увидел в расширении БРИКС стремление выстроить альтернативный миропорядок

Президент РФ Владимир Путин поздравил новых членов объединения, уточнив, что страны БРИКС продолжат работу по расширению влияния объединения в мире. Российский лидер подчеркнул, что БРИКС ни с кем не соревнуется и никому себя не стремится противопоставлять. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что страны объединения просто хотят, чтобы им «не мешали развивать проекты, которые взаимовыгодны, не направлены против кого-либо».