Макрон увидел в расширении БРИКС стремление выстроить альтернативный миропорядок
Расширение БРИКС свидетельствует о стремлении выстроить мировой порядок, альтернативный «западному». Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на ежегодной конференции послов республики. Трансляция велась в аккаунте Елисейского дворца в X (ранее Twitter).
«Расширение БРИКС свидетельствует о намерении выстроить альтернативный мировой порядок, который видят как слишком западный», – сказал Макрон.
Французский лидер добавил, что такая ситуация создает риски «фрагментации мира», и призвал не допустить этого. Макрон отметил, что обстановка на международной арене грозит ослаблением позиций Запада и, в частности, Европы. Сейчас идет пересмотр мирового порядка, где доминирует Запад, заявил он.
24 августа лидеры стран БРИКС приняли итоговую декларацию 15-го саммита объединения. В БРИКС официально были приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. Полноценное членство новых стран в организации начнется с 1 января 2024 г.
Президент РФ Владимир Путин поздравил новых членов объединения, уточнив, что страны БРИКС продолжат работу по расширению влияния объединения в мире. Российский лидер подчеркнул, что БРИКС ни с кем не соревнуется и никому себя не стремится противопоставлять. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что страны объединения просто хотят, чтобы им «не мешали развивать проекты, которые взаимовыгодны, не направлены против кого-либо».