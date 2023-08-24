Путин пообещал продолжить работу по расширению влияния БРИКС в мире

Российский лидер также упомянул обсуждение создания единой расчетной валюты БРИКС. Он указал на его сложность и подчеркнул, что страны объединения будут двигаться в направлении «решения этой проблемы». Накануне, 23 августа, во время выступления на саммите Путин призвал расширять расчеты в национальных валютах и межбанковскую кооперацию.