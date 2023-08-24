Путин пообещал продолжить работу по расширению влияния БРИКС в мире

Путин пообещал продолжить работу по расширению влияния БРИКС в миреВопрос о единой расчетной валюте объединения президент назвал сложным
Страны – члены БРИКС продолжат работу по расширению влияния объединения в мире. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции саммита БРИКС.
«Мы будем продолжать то дело, которое мы сегодня с вами начали, по расширению влияния БРИКС в мире», – сказал он.
Путин уточнил, что имеет в виду налаживание практической работы с новыми членами БРИКС, а также со странами, которые будут взаимодействовать с организацией в формате «БРИКС-аутрич».
В ходе пресс-конференции российский президент поздравил новые страны, приглашенные в БРИКС, и отметил, что согласование декларации 15-го саммита БРИКС шло непросто. По его словам, президент ЮАР Сирил Рамафоса «проявил удивительное дипломатическое искусство», чтобы согласовать все позиции по расширению объединения.
Российский лидер также упомянул обсуждение создания единой расчетной валюты БРИКС. Он указал на его сложность и подчеркнул, что страны объединения будут двигаться в направлении «решения этой проблемы». Накануне, 23 августа, во время выступления на саммите Путин призвал расширять расчеты в национальных валютах и межбанковскую кооперацию.
24 августа лидеры стран БРИКС приняли итоговую декларацию 15-го саммита объединения. В БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. Полноценное членство новых стран в организации начнется с 1 января 2024 г.
Как отметил Рамафоса, лидеры стран БРИКС поручили министрам финансов проработать вопросы об использовании национальных валют, а также альтернативных финансовых процедур и платежных систем. Президент ЮАР заявил, что «настал глобальный момент» для этого.
Накануне, 23 августа, министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор заявила, что участники саммита БРИКС договорились по вопросу расширения. При этом она не уточнила, какие именно принципы были согласованы лидерами стран. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила «Ведомостям», что критерии для вступления в БРИКС объявит президент ЮАР Сирил Рамафоса.
15-й саммит БРИКС проходил в Йоханнесбурге (ЮАР) с 22 по 24 августа. На нем присутствовали лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Путин принимал участие в саммите по видеосвязи. Непосредственно на площадке Москву представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.