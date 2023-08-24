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Экономика

Минфины и ЦБ стран БРИКС подготовят рекомендации по платежной системе

Ведомости

Министры финансов и председатели центральных банков стран БРИКС сформируют рабочую группу и разработают рекомендации по вопросу альтернативной платежной системы. Об этом журналистам рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что сегодня никто не говорит про единую валюту, но внимание сосредоточено на поиске путей обеспечения взаимной торговли таким образом, чтобы не быть зависимыми от системы, контролируемой США и западными союзниками.

После создания Национального банка развития (НБР) БРИКС сформировался проект под названием «пул резервных валют», уточнил Лавров. «Это предтеча тех шагов, которые мы планируем предпринимать по облегчению использования национальных валют, но самое главное – по формированию альтернативной платежной системы. Как конкретно она будет выглядеть – поручено министрам финансов и председателям центральных банков», – рассказал министр.

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Минфины и ЦБ сформируют рабочую группу по этому вопросу. Им поручено подготовить рекомендации для глав государств к следующему саммиту объединения, который пройдет в Казани в 2024 г.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что страны БРИКС могут создать единую расчетную единицу, альтернативную доллару. По его словам, в единице могут выражаться стоимости товарных поставок, бенчмарки по каким-то товарам.

Глава НБР Дилма Руссефф рассказывала, что банк планирует начать кредитование в южноафриканских рандах и бразильских реалах в рамках политики, направленной на снижение зависимости от доллара. Это, по ее словам, позволит заемщикам в странах – членах БРИКС избежать валютного риска и колебаний процентных ставок в США.

Выступая на саммите БРИКС в ЮАР, президент России Владимир Путин призвал расширять расчеты в национальных валютах и межбанковскую кооперацию. Он также назвал сложным вопрос единой расчетной валюты, но отметил, что страны объединения будут двигаться в направлении «решения этой проблемы».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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