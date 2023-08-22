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Финансы

Банк БРИКС намерен начать выдавать кредиты в валютах Бразилии и ЮАР

Ведомости

Созданный странами БРИКС Новый банк развития (НБР) планирует начать кредитование в южноафриканских рандах и бразильских реалах в рамках политики, направленной на снижение зависимости от доллара. Об этом рассказала глава банка и экс-президент Бразилии Дилма Руссефф в интервью Financial Times.

«Мы ожидаем, что в этом году предоставим кредиты в размере $8-10 млрд. Наша цель – охватить около 30% всего, что мы даем взаймы... в местной валюте», – рассказала она.

Такие кредиты, считает Руссефф, позволят заемщикам в странах – членах БРИКС избежать валютного риска и колебаний процентных ставок в США. При этом глава НБР подчеркнула, что местные валюты являются альтернативой не доллару, а всей финансовой системе, которая до сих пор была однополярной, но теперь ей на смену приходит многополярная. При этом кредиты банк, добавила она, в отличие от МВФ и Всемирного банка, выдает, не требуя проведения какой-то определенной политики.

«Мы этого не делаем. Мы уважаем политику каждой страны», – сказала банкир.

Руссефф также отметила, что НБР сейчас рассматривает заявки о присоединении от 15 стран и, вероятно, одобрит прием четырех или пяти из них. Всего банк предоставил кредитов на $33 млрд на проекты в области инфраструктуры и устойчивого развития.

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Ранее сегодня министр финансов России Антон Силуанов заявил, что страны БРИКС могут создать единую расчетную единицу, альтернативную доллару. «Не то что единая валюта, как в ЕС, а расчетная единица как альтернатива доллару, в которой могут выражаться стоимости товарных поставок, бенчмарки по каким-то товарам», – пояснил он.

В середине января министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор заявила, что БРИКС ищет возможность заменить платежи в долларах на «более справедливую» систему денежного обмена. По ее словам, платежная система в долларах рассчитана на богатые страны, в то же время она невыгодна для бедных государств.

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пройдет с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге (ЮАР) в очном формате впервые за три года. Лавров представляет Россию на мероприятии очно. Президент России Владимир Путин примет участие по видеосвязи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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