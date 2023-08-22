Банк БРИКС намерен начать выдавать кредиты в валютах Бразилии и ЮАР

Такие кредиты, считает Руссефф, позволят заемщикам в странах – членах БРИКС избежать валютного риска и колебаний процентных ставок в США. При этом глава НБР подчеркнула, что местные валюты являются альтернативой не доллару, а всей финансовой системе, которая до сих пор была однополярной, но теперь ей на смену приходит многополярная. При этом кредиты банк, добавила она, в отличие от МВФ и Всемирного банка, выдает, не требуя проведения какой-то определенной политики.