Пасечник назначил Лантратову сенатором от ЛНР
Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписал указ о наделении полномочиями сенатора от региона Дарью Лантратову. Документ опубликован на сайте главы республики.
«Наделить полномочиями сенатора Российской Федерации представителя от исполнительного органа государственной власти Луганской народной республики Лантратову Дарью Сергеевну», – следует из указа.
Лантратова впервые стала сенатором от ЛНР в декабре 2022 г. До этого она была референтом управления президента РФ по общественным связям и коммуникациям. В Совете Федерации она состоит в комитете по социальной политике.
В своем Telegram-канале Лантратова отметила, что в вопросе ЛНР важно следовать «траектории роста и развития, одного только восстановления недостаточно». Она заявила, что задача сенаторов – повысить качество жизни людей.
Пасечник официально вступил в должность главы ЛНР 23 сентября. В рамках своего обращения он выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку, а также руководству «Единой России», жителям и депутатам регионального заксобрания.