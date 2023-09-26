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Пасечник назначил Лантратову сенатором от ЛНР

Ведомости

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписал указ о наделении полномочиями сенатора от региона Дарью Лантратову. Документ опубликован на сайте главы республики.

«Наделить полномочиями сенатора Российской Федерации представителя от исполнительного органа государственной власти Луганской народной республики Лантратову Дарью Сергеевну», – следует из указа.

Лантратова впервые стала сенатором от ЛНР в декабре 2022 г. До этого она была референтом управления президента РФ по общественным связям и коммуникациям. В Совете Федерации она состоит в комитете по социальной политике.

В своем Telegram-канале Лантратова отметила, что в вопросе ЛНР важно следовать «траектории роста и развития, одного только восстановления недостаточно». Она заявила, что задача сенаторов – повысить качество жизни людей.

Пасечник официально вступил в должность главы ЛНР 23 сентября. В рамках своего обращения он выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку, а также руководству «Единой России», жителям и депутатам регионального заксобрания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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