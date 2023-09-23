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Пасечник вступил в должность главы ЛНР

Ведомости

Леонид Пасечник официально вступил в должность главы Луганской народной республики после того, как его кандидатуру поддержал парламент. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

«Принес присягу на верность Конституции Российской Федерации и народу, официально вступил в должность главы Луганской народной республики», – заявил Пасечник.

В рамках своего обращения он выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку, а также руководству «Единой России», жителям и депутатам регионального заксобрания.

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Среди своих основных задач на посту главы региона он отметил повышение уровня жизни населения, восстановление и благоустройство, возрождение массового строительства жилья, развитие промышленности и сельского хозяйства.

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Ранее 23 сентября в должности глав новых регионов также вступили Владимир Сальдо (Херсонская область), Евгений Балицкий (Запорожская область) и Денис Пушилин (ДНР). Все четверо ранее занимали посты врио глав своих субъектов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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