Пасечник вступил в должность главы ЛНР
Леонид Пасечник официально вступил в должность главы Луганской народной республики после того, как его кандидатуру поддержал парламент. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.
«Принес присягу на верность Конституции Российской Федерации и народу, официально вступил в должность главы Луганской народной республики», – заявил Пасечник.
В рамках своего обращения он выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку, а также руководству «Единой России», жителям и депутатам регионального заксобрания.
Среди своих основных задач на посту главы региона он отметил повышение уровня жизни населения, восстановление и благоустройство, возрождение массового строительства жилья, развитие промышленности и сельского хозяйства.
Ранее 23 сентября в должности глав новых регионов также вступили Владимир Сальдо (Херсонская область), Евгений Балицкий (Запорожская область) и Денис Пушилин (ДНР). Все четверо ранее занимали посты врио глав своих субъектов.