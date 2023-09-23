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Пушилин избран на должность главы ДНР

Ведомости

Народный совет Донецкой народной республики (ДНР) избрал Дениса Пушилина на должность главы региона, о чем сам Пушилин рассказал в своем Telegram-канале.

«По представлению президента Российской Федерации сегодня был избран депутатами Народного совета ДНР на пост главы Донецкой народной республики. Моя признательность нашему лидеру Владимиру Владимировичу Путину за всестороннюю поддержку», – заявил Пушилин.

В церемонии, в ходе которой было объявлено о результатах голосования, принял участие первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

«Я горд быть частью этой команды. Готов служить своим землякам, Донбассу, России», – добавил Пушилин.

Ранее 23 сентября в должность губернатора Херсонской области вступил Владимир Сальдо, кроме того, парламент Запорожской области избрал Евгения Балицкого в качестве главы региона.

Ранее по теме: Балицкий вступил в должность губернатора Запорожской области

30 сентября 2022 г. президент России Владимир Путин и руководители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. Глава государства подчеркнул, что жители этих регионов «становятся гражданами РФ навсегда». В феврале Путин призвал вывести новые территории на всероссийские показатели к 2030 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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