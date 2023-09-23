Пушилин избран на должность главы ДНР

30 сентября 2022 г. президент России Владимир Путин и руководители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. Глава государства подчеркнул, что жители этих регионов «становятся гражданами РФ навсегда». В феврале Путин призвал вывести новые территории на всероссийские показатели к 2030 г.