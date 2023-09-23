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Политика

Балицкий вступил в должность губернатора Запорожской области

Ведомости

Депутаты заксобрания Запорожской области избрали Евгения Балицкого губернатором региона.

«Сегодня депутатами Запорожского законодательного собрания избран губернатором Запорожской области. Это большая честь и большое доверие», – написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Он добавил, что вступление в должность главы региона является «промежуточным итогом всех наших с вами шагов, мужественных событий, открытых, честных, на благо нашей области и нашего народа».

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«Сегодня наша задача сделать так, чтобы люди, которые за нас голосуют – за депутатов, за губернатора, за мэра, – не разочаровались. Это высокая ответственность, и слово “ответственность” для меня является ключевым», – отметил он и поблагодарил президента РФ Владимира Путина и первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко за поддержку.

23 сентября в должность губернатора Херсонской области вступил Владимир Сальдо. Сальдо у себя в блоге заявил, что все ветви власти сосредоточат усилия на выполнении президентской программы социально-экономического развития Херсонской области, которая рассчитана до 2030 г.

Кроме того, сегодня стало известно о назначении бывшего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина на пост сенатора от Запорожской области. О том, что Рогозин рассматривался на место сенатора от нового региона, рассказывали источники «Ведомостей» в администрации президента (АП).

Ранее по теме: ЦБ выпустил монету в честь присоединения новых регионов к России

30 сентября 2022 г. президент РФ Владимир Путин и руководители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. Глава государства подчеркнул, что жители этих регионов «становятся гражданами РФ навсегда». В феврале Путин призвал вывести новые территории на всероссийские показатели к 2030 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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