Балицкий вступил в должность губернатора Запорожской области
Депутаты заксобрания Запорожской области избрали Евгения Балицкого губернатором региона.
«Сегодня депутатами Запорожского законодательного собрания избран губернатором Запорожской области. Это большая честь и большое доверие», – написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Он добавил, что вступление в должность главы региона является «промежуточным итогом всех наших с вами шагов, мужественных событий, открытых, честных, на благо нашей области и нашего народа».
«Сегодня наша задача сделать так, чтобы люди, которые за нас голосуют – за депутатов, за губернатора, за мэра, – не разочаровались. Это высокая ответственность, и слово “ответственность” для меня является ключевым», – отметил он и поблагодарил президента РФ Владимира Путина и первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко за поддержку.
23 сентября в должность губернатора Херсонской области вступил Владимир Сальдо. Сальдо у себя в блоге заявил, что все ветви власти сосредоточат усилия на выполнении президентской программы социально-экономического развития Херсонской области, которая рассчитана до 2030 г.
Кроме того, сегодня стало известно о назначении бывшего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина на пост сенатора от Запорожской области. О том, что Рогозин рассматривался на место сенатора от нового региона, рассказывали источники «Ведомостей» в администрации президента (АП).
30 сентября 2022 г. президент РФ Владимир Путин и руководители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. Глава государства подчеркнул, что жители этих регионов «становятся гражданами РФ навсегда». В феврале Путин призвал вывести новые территории на всероссийские показатели к 2030 г.