Балицкий вступил в должность губернатора Запорожской области

«Сегодня наша задача сделать так, чтобы люди, которые за нас голосуют – за депутатов, за губернатора, за мэра, – не разочаровались. Это высокая ответственность, и слово “ответственность” для меня является ключевым», – отметил он и поблагодарил президента РФ Владимира Путина и первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко за поддержку.