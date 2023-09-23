Владимир Сальдо вступил в должность губернатора Херсонской области

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, который также присутствовал на церемонии, призвал «смело двигаться вперед и максимально развить инфраструктуру региона». По его словам, в новые регионы «вкладываются колоссальные финансовые средства», в них сформирована сильная команда – как из тех, кто вырос на этих территориях, так и из приезжих.