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Владимир Сальдо вступил в должность губернатора Херсонской области

Ведомости

Депутаты Херсонской областной Думы избрали Владимира Сальдо губернатором Херсонской области, он вступил в должность и принес присягу на верность Конституции России. Об избрании главы региона сообщили в пресс-службе «Единой России» и Сальдо у себя в Telegram-канале.

В партии напомнили, что кандидатуру Сальдо президенту ранее внесла «Единая Россия», на выборах в Херсонскую облдуму он возглавлял список кандидатов от партии. Сальдо, вступая в должность губернатора, пообещал «возродить Херсонщину».

«Решение социальных вопросов, строительство и ремонт жилого фонда и социальных объектов, обеспечение энергетической безопасности, газификация, развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, восстановление промышленности и переход сельского хозяйства на работу в новых условиях – вот лишь некоторые из важнейших направлений деятельности властей», – цитирует губернатора «Единая Россия».

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Сальдо у себя в блоге добавил, что все ветви власти сосредоточат усилия на выполнении президентской программы социально-экономического развития Херсонской области, которая рассчитана до 2030 г. По его словам, это главный план по возрождению области и повышению уровня жизни людей, и для этого есть «все необходимые возможности». 

«Уже сейчас, как только заезжаешь на Херсонщину из Крыма, сразу видишь, что попал в богатый регион. Это богатство края должно служить людям», – написал он.

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Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, который также присутствовал на церемонии, призвал «смело двигаться вперед и максимально развить инфраструктуру региона». По его словам, в новые регионы «вкладываются колоссальные финансовые средства», в них сформирована сильная команда – как из тех, кто вырос на этих территориях, так и из приезжих. 

«Единая Россия» в августе определилась с кандидатурами на должности глав новых регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Помимо Сальдо, ими стали действующие врио губернаторов Денис Пушилин, Леонид Пасечник и Евгений Балицкий, сообщал секретарь генсовета партии Андрей Турчак. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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