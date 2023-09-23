Владимир Сальдо вступил в должность губернатора Херсонской области
Депутаты Херсонской областной Думы избрали Владимира Сальдо губернатором Херсонской области, он вступил в должность и принес присягу на верность Конституции России. Об избрании главы региона сообщили в пресс-службе «Единой России» и Сальдо у себя в Telegram-канале.
В партии напомнили, что кандидатуру Сальдо президенту ранее внесла «Единая Россия», на выборах в Херсонскую облдуму он возглавлял список кандидатов от партии. Сальдо, вступая в должность губернатора, пообещал «возродить Херсонщину».
«Решение социальных вопросов, строительство и ремонт жилого фонда и социальных объектов, обеспечение энергетической безопасности, газификация, развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, восстановление промышленности и переход сельского хозяйства на работу в новых условиях – вот лишь некоторые из важнейших направлений деятельности властей», – цитирует губернатора «Единая Россия».
Сальдо у себя в блоге добавил, что все ветви власти сосредоточат усилия на выполнении президентской программы социально-экономического развития Херсонской области, которая рассчитана до 2030 г. По его словам, это главный план по возрождению области и повышению уровня жизни людей, и для этого есть «все необходимые возможности».
«Уже сейчас, как только заезжаешь на Херсонщину из Крыма, сразу видишь, что попал в богатый регион. Это богатство края должно служить людям», – написал он.
Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, который также присутствовал на церемонии, призвал «смело двигаться вперед и максимально развить инфраструктуру региона». По его словам, в новые регионы «вкладываются колоссальные финансовые средства», в них сформирована сильная команда – как из тех, кто вырос на этих территориях, так и из приезжих.
«Единая Россия» в августе определилась с кандидатурами на должности глав новых регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Помимо Сальдо, ими стали действующие врио губернаторов Денис Пушилин, Леонид Пасечник и Евгений Балицкий, сообщал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.