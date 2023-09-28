Суд в Азербайджане арестовал Варданяна на четыре месяца

Директор адвокатского бюро «Руслан Велиев и партнеры» при коллегии адвокатов Азербайджана Руслан Велиев рассказал «Ведомостям», что речь может идти о ст. 214-1 УК Азербайджана (финансирование терроризма), по которому Варданяну грозит от 10 до 14 лет лишения свободы. Ст. 279 УК (создание вооруженных формирований) предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет или от 12 до 20 лет (при отягчающих обстоятельствах). По ст. 318 УК (незаконное пересечение границы) предусмотрен штраф до 3000 манатов (около $1760) или лишение свободы до пяти лет.