Суд в Азербайджане арестовал Варданяна на четыре месяца
Суд в Азербайджане арестовал экс-госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубена Варданяна на четыре месяца. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на решение Сабаильского суда в Баку.
По данным агентства, Варданяну предъявлено обвинение в финансировании терроризма. Азербайджанское агентство Turan со ссылкой на Службу госбезопасности (СГБ) Азербайджана пишет, что Варданяну также предъявлены обвинения в создании незаконных вооруженных формирований и незаконном пересечении границы Азербайджана.
Директор адвокатского бюро «Руслан Велиев и партнеры» при коллегии адвокатов Азербайджана Руслан Велиев рассказал «Ведомостям», что речь может идти о ст. 214-1 УК Азербайджана (финансирование терроризма), по которому Варданяну грозит от 10 до 14 лет лишения свободы. Ст. 279 УК (создание вооруженных формирований) предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет или от 12 до 20 лет (при отягчающих обстоятельствах). По ст. 318 УК (незаконное пересечение границы) предусмотрен штраф до 3000 манатов (около $1760) или лишение свободы до пяти лет.
Варданян был задержан 27 сентября на границе Азербайджана при попытке проехать из Карабаха в Армению. В погранслужбе Азербайджана уточняли, что Варданяна доставили в Баку и передали его «соответствующим государственным органам для принятия соответствующего решения».
Осенью 2022 г. Варданян объявил о решении отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах. Свой переезд Варданян объяснил желанием поддержать местных жителей, которые находятся «в тяжелом психологическом состоянии».
19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе. Уже на следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. Позже в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана, после чего военные Карабаха начали сдачу оружия. 28 сентября президент непризнанной НКР Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций.