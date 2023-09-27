Задержание экс-госминистра Карабаха Варданяна. Что известно

В Кремле не стали комментировать информацию об отказе Варданяна от российского паспорта. «Если он вышел из российского гражданства, то это другое дело. Но опять же, боюсь ошибиться. Мне неизвестно о том, что он был задержан, я не знаю, кем он был задержан, был ли он задержан вообще и есть ли у него российское гражданство», – сказал Песков.