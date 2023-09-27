Задержание экс-госминистра Карабаха Варданяна. Что известно

Задержание экс-госминистра Карабаха Варданяна. Что известноГоспогранслужба Азербайджана считает, что он нелегально въехал в страну
27 сентября на границе Азербайджана при попытке проехать из Карабаха в Армению был задержан бывший госминистр непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубен Варданян. Об этом сообщила пресс-служба госпогранслужбы Азербайджана, опубликовав фото.
«27 сентября <...> нелегально въехавший в страну и работавший в должности так называемого "государственного министра Нагорно-Карабахской Республики" Рубен Карленович Варданян, 1968 года рождения, был задержан на пункте выезда с государственной границы “Лачин” при движении из Азербайджанской Республики в направлении Армении», – говорится в сообщении.
Уточняется, что Варданяна доставили в Баку и передали его «соответствующим государственным органам для принятия соответствующего решения».
Ранее представитель Варданяна заявила «Ведомостям», что у нее нет информации о задержании. Такими данными не располагает и Кремль, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Он российский гражданин, у него есть российское гражданство, поэтому так или иначе мы должны получить информацию, если имело место какое-то задержание. Это обычная практика. И конечно, мы будем защищать его права», – подчеркнул он.
В сентябре 2022 г. Варданян объявил о решении отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах. Свой переезд Варданян объяснил желанием поддержать местных жителей, которые находятся «в тяжелом психологическом состоянии».
В Кремле не стали комментировать информацию об отказе Варданяна от российского паспорта. «Если он вышел из российского гражданства, то это другое дело. Но опять же, боюсь ошибиться. Мне неизвестно о том, что он был задержан, я не знаю, кем он был задержан, был ли он задержан вообще и есть ли у него российское гражданство», – сказал Песков.
Ранее о задержании Варданяна сообщила его жена Вероника Зонабенд. По ее словам, политик «был арестован и взят в плен азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть Арцах вместе с тысячами других армян, спасающихся от азербайджанской оккупации». Эту информацию подтвердила и заместитель генерального директора «Газпром-медиа холдинга» Тина Канделаки.
Позже ТАСС со ссылкой на источник в окружении Варданяна уточнил, что экс-госминистра задержали при попытке выехать в Горис Сюникской области Армении. По данным агентства, его остановили на мосту Акари.
Варданян родился в 1968 г. в Ереване. Он является предпринимателем и инвестором, президентом компании «Варданян, Бройтман и партнеры», сооснователем Московской школы управления «Сколково». Журнал Forbes оценивал состояние Варданяна в более $1 млрд, а в 2021 г. бизнесмен занял 116-ю строчку в списке богатейших людей России.
Был госминистром НКР с ноября 2022 г. по февраль 2023 г. Год назад предприниматель сообщил о своем решении отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах – он объяснял это желанием поддержать местных жителей, которые находятся «в тяжелом психологическом состоянии».
19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. 20 сентября карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. На следующий день в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана. Позже военные Карабаха начали сдачу оружия.