Минобороны сообщило об уничтожении второго беспилотника над Брянской областью

Это уже второй беспилотник, обнаруженный над Брянской областью 28 сентября. О первом беспилотнике Богомаз сообщил в 08:40 мск. Он отметил, что БПЛА был перехвачен на подлете к Брянску. Позже эту информацию подтвердили и в Минобороны.