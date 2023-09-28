Минобороны сообщило об уничтожении второго беспилотника над Брянской областью
Российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью», – сказано в сообщении. В ведомстве уточнили, что дрон был уничтожен ориентировочно в 11:00 мск.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что беспилотник был обнаружен над Брянским районом. В результате произошедшего никто не пострадал.
Это уже второй беспилотник, обнаруженный над Брянской областью 28 сентября. О первом беспилотнике Богомаз сообщил в 08:40 мск. Он отметил, что БПЛА был перехвачен на подлете к Брянску. Позже эту информацию подтвердили и в Минобороны.
В Брянской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.