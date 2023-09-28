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Минобороны сообщило об уничтожении второго беспилотника над Брянской областью

Ведомости

Российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью», – сказано в сообщении. В ведомстве уточнили, что дрон был уничтожен ориентировочно в 11:00 мск.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что беспилотник был обнаружен над Брянским районом. В результате произошедшего никто не пострадал.

Это уже второй беспилотник, обнаруженный над Брянской областью 28 сентября. О первом беспилотнике Богомаз сообщил в 08:40 мск. Он отметил, что БПЛА был перехвачен на подлете к Брянску. Позже эту информацию подтвердили и в Минобороны.

В Брянской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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