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Песков: Канада должна вынести урок из ситуации чествованием ветерана СС

Ведомости

Канада должна вынести урок из позорной ситуации с чествованием ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки (Гунько) в парламенте страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очень важно, чтобы урок вынесла такая страна, как Канада, после того позора, который с ней приключился, и свою позицию потом уже проявляла, когда слышала бы такие инициативы [по осуждению нацизма] Российской Федерации», – сказал он.

По словам Пескова, извинения от канадских властей не являются «самым главным» в сложившейся ситуации. Он пояснил, что важнее «осознать недопустимость такого в будущем», и указал на «дефицит знаний» в Канаде о нацизме и фашизме. Представитель Кремля заявил, что эти знания надо прививать в канадском обществе, «чтобы нацизм не повторялся».

Он добавил, что Россия представит еще не одну инициативу по принятию совместных документов – как на площадке ООН, так и в международных форматах – по осуждению нацизма, и выразил надежду, что Канада будет солидаризироваться с такими инициативами.

22 сентября спикер палаты общин Энтони Рота пригласил Хунку на заседание парламента Канады с участием президента Украины Владимира Зеленского. Ветерана СС представили как героя войны и чествовали аплодисментами. Позже Рота принес извинения «перед каждым пережившим Холокост и ветераном Второй мировой войны». 26 сентября стало известно, что спикер палаты общин уйдет в отставку.

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27 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступая в палате общин, назвал инцидент позором «для всей Канады». Он также принес извинения Зеленскому и украинской делегации «за позицию, в которую они были поставлены», подчеркнув, что Оттава продолжит поддерживать Киев. 

Песков ранее назвал «неряшливым» такое отношение к памяти о Второй мировой войне в Канаде. В посольстве РФ в Канаде сообщили, что Москва изучает историю Хунки и может инициировать возбуждение уголовного дела и запрос на его экстрадицию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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