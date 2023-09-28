Песков: Канада должна вынести урок из ситуации чествованием ветерана СС
Канада должна вынести урок из позорной ситуации с чествованием ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки (Гунько) в парламенте страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Очень важно, чтобы урок вынесла такая страна, как Канада, после того позора, который с ней приключился, и свою позицию потом уже проявляла, когда слышала бы такие инициативы [по осуждению нацизма] Российской Федерации», – сказал он.
По словам Пескова, извинения от канадских властей не являются «самым главным» в сложившейся ситуации. Он пояснил, что важнее «осознать недопустимость такого в будущем», и указал на «дефицит знаний» в Канаде о нацизме и фашизме. Представитель Кремля заявил, что эти знания надо прививать в канадском обществе, «чтобы нацизм не повторялся».
Он добавил, что Россия представит еще не одну инициативу по принятию совместных документов – как на площадке ООН, так и в международных форматах – по осуждению нацизма, и выразил надежду, что Канада будет солидаризироваться с такими инициативами.
22 сентября спикер палаты общин Энтони Рота пригласил Хунку на заседание парламента Канады с участием президента Украины Владимира Зеленского. Ветерана СС представили как героя войны и чествовали аплодисментами. Позже Рота принес извинения «перед каждым пережившим Холокост и ветераном Второй мировой войны». 26 сентября стало известно, что спикер палаты общин уйдет в отставку.
27 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступая в палате общин, назвал инцидент позором «для всей Канады». Он также принес извинения Зеленскому и украинской делегации «за позицию, в которую они были поставлены», подчеркнув, что Оттава продолжит поддерживать Киев.