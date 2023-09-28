В Воронежской области иностранцам-контрактникам выплатят по 120 000 рублей

Указ, который устанавливает порядок службы в Вооруженных силах РФ людей с иностранным гражданством, президент подписал в ноябре 2022 г. Документ предусматривает, что контракт не может быть заключен с иностранцем, у которого есть судимость, в отношении которого вынесен обвинительный приговор или который отбывал наказание в виде лишения свободы. Также в ВС РФ не сможет служить иностранный гражданин, который привлекался к административной ответственности за употребление наркотиков или психотропных веществ.