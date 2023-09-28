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В Воронежской области иностранцам-контрактникам выплатят по 120 000 рублей

Ведомости

В Воронежской области единоразовую выплату в 120 000 руб. будут получать заключившие контракт о военной службе иностранцы. Об этом заявил губернатор Александр Гусев.

В регионе выплату в 120 000 руб. уже получают подписавшие контракт солдаты-срочники из воронежских частей, мобилизованные и добровольцы, напомнил Гусев. Как подчеркнул губернатор, правительство изначально приняло решение не делить участников спецоперации на «своих» и «не своих».

«Сейчас по моему поручению в перечень войдут и иностранные граждане, которые заключили контракт о прохождении военной службы через военный комиссариат Воронежской области или пункт отбора на военную службу в Воронеже в этом году», – сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Ранее по теме: Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ для иностранных контрактников

15 мая президент России Владимир Путин подписал поправки, которые дают возможность иностранцам, заключившим годовой контракт о прохождении службы в ВС России или других воинских формированиях, подать заявление на получение российского гражданства. В упрощенном виде гражданство также смогут получить супруги, дети и родители иностранных контрактников. В июле был упрощен порядок получения вида на жительство (ВНЖ) заключившими контракт с Минобороны иностранцами.

Указ, который устанавливает порядок службы в Вооруженных силах РФ людей с иностранным гражданством, президент подписал в ноябре 2022 г. Документ предусматривает, что контракт не может быть заключен с иностранцем, у которого есть судимость, в отношении которого вынесен обвинительный приговор или который отбывал наказание в виде лишения свободы. Также в ВС РФ не сможет служить иностранный гражданин, который привлекался к административной ответственности за употребление наркотиков или психотропных веществ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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