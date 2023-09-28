МИД России предупредил Ереван о последствиях ратификации Римского статута

Армения подписала Римский статут в 1998 г., но не ратифицировала его. В 2004 г. Конституционный суд республики признал обязательства договора противоречащими ряду положений Конституции 1995 г. В декабре 2022 г. правительство Армении обратилось в КС с просьбой признать задним числом юрисдикцию МУС с мая 2021 г. 24 марта этого года КС Армении решил, что обязательства, изложенные в Римском статуте, соответствуют основному закону страны.