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МИД России предупредил Ереван о последствиях ратификации Римского статута

Ведомости

Ратификация Римского статута Международного уголовного суда (МУС) Арменией будет иметь негативные последствия для двусторонних отношений, заявили в Министерстве иностранных дел России.

«До армянских партнеров изначально была доведена позиция о неприемлемости ратификации Арменией Римского статута МУС в условиях, когда этой структурой выданы "ордера на арест" высшего руководства России», – сообщили в министерстве (цитата по «РИА Новости»).

В МИДе отметили, что заявление Еревана о том, что ратификация соглашения никак не повлияет на отношения с Москвой, не соответствует действительности. «В Москве рассчитывают, что в Национальном собрании Армении найдутся трезвомыслящие силы, которые не станут штамповать заведомо токсичное для армяно-российских отношений решение», – добавили в ведомстве.

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До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что планы Армении ратифицировать статут являются «чрезвычайно враждебными» по отношению к России. «Но Армения – суверенное государство, и мы, конечно, надеемся, что подобные решения не будут негативно влиять на наши двусторонние отношения», – уточнил он.

Ранее представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян сообщил, что Ереван предложил Москве подписать двустороннее соглашение для юридического решения по Римскому статуту. При этом Киракосян подчеркнул, что любые разговоры об аресте Путина в случае его визита в республику неуместны, поскольку лидеры стран имеют иммунитет. 

28 сентября комиссия по государственно-правовым вопросам парламента Армении приняла проект ратификации.

Армения подписала Римский статут в 1998 г., но не ратифицировала его. В 2004 г. Конституционный суд республики признал обязательства договора противоречащими ряду положений Конституции 1995 г. В декабре 2022 г. правительство Армении обратилось в КС с просьбой признать задним числом юрисдикцию МУС с мая 2021 г. 24 марта этого года КС Армении решил, что обязательства, изложенные в Римском статуте, соответствуют основному закону страны.

13 сентября, за неделю до начала «антитеррористических мероприятий» Азербайджана в Карабахе, премьер-министр республики Никол Пашинян сообщил, что этот процесс связан не с отношениями Еревана и Москвы, а с напряженностью на границе с Азербайджаном.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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