Песков назвал враждебным решение Армении ратифицировать Римский статут

«Безусловно, это не то, что мы приветствуем. Но Армения – суверенное государство, и мы, конечно, надеемся, что подобные решения не будут негативно влиять на наши двусторонние отношения, потому что здесь речь идет именно о статуте, который мы не признаем, мы не являемся его участниками. Но эти решения являются для нас чрезвычайно враждебными», – сказал Песков.