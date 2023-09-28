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Песков назвал враждебным решение Армении ратифицировать Римский статут

Ведомости

Кремль считает решение Армении ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС) «чрезвычайно враждебным» по отношению к России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, это не то, что мы приветствуем. Но Армения – суверенное государство, и мы, конечно, надеемся, что подобные решения не будут негативно влиять на наши двусторонние отношения, потому что здесь речь идет именно о статуте, который мы не признаем, мы не являемся его участниками. Но эти решения являются для нас чрезвычайно враждебными», – сказал Песков.

Также Песков прокомментировал предложение Армении заключить с Россией двустороннее соглашение по Римскому статуту. Представитель Кремля отметил, что у армянской стороны была аргументация, объясняющая необходимость принятия статута. «Но в данном случае я не располагаю деталями предложения о заключении двусторонних договоренностей. Если Армения берет на себя международные обязательства, здесь нужно смотреть, что она считает превалирующим», – добавил Песков.

На этом фоне журналисты поинтересовались, не планировал ли президент России Владимир Путин посетить в ближайшее время Армению. На что Песков ответил, что нет.

Ранее по теме: Армения предложила России подписать соглашение по Римскому статуту

28 сентября представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян сообщил, что Ереван предложил Москве подписать двустороннее соглашение для юридического решения по Римскому статуту. При этом Киракосян подчеркнул, что любые разговоры об аресте Путина в случае его визита в республику неуместны, поскольку лидеры стран имеют иммунитет. Сегодня комиссия по государственно-правовым вопросам парламента Армении приняла проект ратификации.

Армения подписала Римский статут в 1998 г., но не ратифицировала его. В 2004 г. Конституционный суд республики признал обязательства договора противоречащими ряду положений Конституции 1995 г. В декабре 2022 г. правительство Армении обратилось в КС с просьбой признать задним числом юрисдикцию МУС с мая 2021 г. – по версии армянских властей, это позволит призвать Азербайджан к «ответу за военные преступления». 24 марта КС Армении решил, что обязательства, изложенные в Римском статуте, соответствуют основному закону страны.

13 сентября премьер республики Никол Пашинян сообщил, что этот процесс связан не с отношениями Еревана и Москвы, а с напряженностью на границе с Азербайджаном.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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