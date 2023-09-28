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Госсекретарь США допустил личную встречу Путина и Байдена

Ведомости

Исключать личную встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена нельзя, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью The Atlantic, трансляция которого велась на YouTube.

В ходе беседы Блинкена спросили, есть ли смысл во встрече двух президентов когда-либо в будущем или контакты на таком уровне уже не восстановить.

«Никогда не говори никогда, поскольку в конечном счете все, начиная с украинцев, хотят справедливого и прочного мира. Поэтому давайте посмотрим, достигнем ли мы когда-либо точки, когда это будет возможно», – ответил он.

По утверждению госсекретаря США, администрация Байдена с самого начала своей работы пыталась понять, заинтересована ли Москва в более стабильных и предсказуемых отношениях с Вашингтоном. Для этого, подчеркнул Блинкен, состоялась личная встреча президентов 16 июня 2021 г. в Женеве. Переговоры тогда длились более трех часов. Президенты обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности, вопросы двусторонних отношений и др.

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После начала спецоперации на Украине вопрос о встрече двух президентов также поднимался, например, в октябре прошлого года, в преддверии саммита G20. Тогда Байден допустил встречу с Путиным на Бали, но позже заявил, что «не видит смысла» в этих переговорах. В декабре Байден вновь заявил, что у него нет планов по переговорам с российским президентом. Тогда он отметил, что готов говорить с Путиным, если тот покажет «заинтересованность в прекращении боевых действий» на Украине.

В Кремле ответили тогда, что подобные заявления «осложняют поиск почвы для обсуждения», поскольку слова Байдена означают, что США не признают вхождение новых территорий в состав РФ. В феврале 2023 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на отсутствие планов переговоров Путина и Байдена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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