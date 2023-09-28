Госсекретарь США допустил личную встречу Путина и Байдена

После начала спецоперации на Украине вопрос о встрече двух президентов также поднимался, например, в октябре прошлого года, в преддверии саммита G20. Тогда Байден допустил встречу с Путиным на Бали, но позже заявил, что «не видит смысла» в этих переговорах. В декабре Байден вновь заявил, что у него нет планов по переговорам с российским президентом. Тогда он отметил, что готов говорить с Путиным, если тот покажет «заинтересованность в прекращении боевых действий» на Украине.