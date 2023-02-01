В Кремле заявили об отсутствии планов переговоров Путина и Байдена

1 декабря Байден вновь заявил, что у него нет планов по переговорам с российским президентом. Тогда он отметил, что готов говорить с Путиным, если тот покажет «заинтересованность в прекращении боевых действий» на Украине. В Кремле ответили, что подобные заявления «осложняют поиск почвы для обсуждения», поскольку слова Байдена означают, что США не признают вхождение новых территорий в состав РФ.