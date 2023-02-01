В Кремле заявили об отсутствии планов переговоров Путина и Байдена
Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден не планируют проводить переговоры. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока никаких планов по переговорам Путина и Байдена нет. У нас главная цель — это продолжение специальной военной операции. Главная цель — это выполнить наши задачи, которые были обозначены главой государства», — сказал он.
Песков также прокомментировал сообщения СМИ о готовящемся в США новом пакете военной помощи Украине. Представитель Кремля назвал поставки вооружений Киеву «прямым путем к нагнетанию напряженности». Он добавил, что такие действия требуют от РФ дополнительных усилий. В то же время, подчеркнул Песков, отправка военной техники Украине не изменит хода спецоперации.
Ранее сегодня агентство Reuters сообщило, что США планируют выделить Украине новый пакет военной помощи на $2,2 млрд, который в том числе будет включать ракеты с дальностью 150 км. По данным источников, о нем могут объявить уже на этой неделе.
На прошлой неделе Германия и США объявили о поставках Киеву танков: ФРГ отправит на Украину 14 танков Leopard 2, США — 31 Abrams. На фоне заявлений о передаче Киеву нового вооружения в Кремле указали на усиление прямой вовлеченности западных стран в конфликт на Украине.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. С начала боевых действий на Украине Путин и Байден не общались лично. Предыдущие телефонные переговоры лидеров состоялись 12 февраля 2022 г.
Вопрос о встрече президентов поднимался в октябре, в преддверии саммита G20. Тогда Байден допустил встречу с Путиным на Бали. «Посмотрим», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Однако позже американский лидер сообщил, что «не видит смысла» в этих переговорах.
1 декабря Байден вновь заявил, что у него нет планов по переговорам с российским президентом. Тогда он отметил, что готов говорить с Путиным, если тот покажет «заинтересованность в прекращении боевых действий» на Украине. В Кремле ответили, что подобные заявления «осложняют поиск почвы для обсуждения», поскольку слова Байдена означают, что США не признают вхождение новых территорий в состав РФ.