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Политика

В Кремле заявили об отсутствии планов переговоров Путина и Байдена

Ведомости

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден не планируют проводить переговоры. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока никаких планов по переговорам Путина и Байдена нет. У нас главная цель — это продолжение специальной военной операции. Главная цель — это выполнить наши задачи, которые были обозначены главой государства», — сказал он.

Песков также прокомментировал сообщения СМИ о готовящемся в США новом пакете военной помощи Украине. Представитель Кремля назвал поставки вооружений Киеву «прямым путем к нагнетанию напряженности». Он добавил, что такие действия требуют от РФ дополнительных усилий. В то же время, подчеркнул Песков, отправка военной техники Украине не изменит хода спецоперации.

Ранее сегодня агентство Reuters сообщило, что США планируют выделить Украине новый пакет военной помощи на $2,2 млрд, который в том числе будет включать ракеты с дальностью 150 км. По данным источников, о нем могут объявить уже на этой неделе.

На прошлой неделе Германия и США объявили о поставках Киеву танков: ФРГ отправит на Украину 14 танков Leopard 2, США — 31 Abrams. На фоне заявлений о передаче Киеву нового вооружения в Кремле указали на усиление прямой вовлеченности западных стран в конфликт на Украине.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. С начала боевых действий на Украине Путин и Байден не общались лично. Предыдущие телефонные переговоры лидеров состоялись 12 февраля 2022 г.

Вопрос о встрече президентов поднимался в октябре, в преддверии саммита G20. Тогда Байден допустил встречу с Путиным на Бали. «Посмотрим», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Однако позже американский лидер сообщил, что «не видит смысла» в этих переговорах.

1 декабря Байден вновь заявил, что у него нет планов по переговорам с российским президентом. Тогда он отметил, что готов говорить с Путиным, если тот покажет «заинтересованность в прекращении боевых действий» на Украине. В Кремле ответили, что подобные заявления «осложняют поиск почвы для обсуждения», поскольку слова Байдена означают, что США не признают вхождение новых территорий в состав РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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